Konya'da Selçuklu Belediyesi çevre adına örnek çalışmalarını sürdürüyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi toplumda sıfır atık bilincinin geniş bir zemine yayılması ve gelecek nesillere temiz bir çevre emanet etme bilinciyle çalışmalarını artırarak sürdürüyor.

Selçuklu Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü koordinasyonunda, çevre gönüllüleri ile birlikte düzenlenen etkinlik "Doğa için Adım Atıyoruz" sloganı ve "Temiz Mahalle Temiz Selçuklu" konseptiyle Sancak’ta devam etti. Osman Gazi İlkokulu yaz okulu öğrencileri, veliler ve çevre gönüllülerinin destek verdiği etkinlikte 110 kişi doğa için adım attı.

Bosna Hersek, Beyhekim, Yazır Mahallelerinden sonra Sancak Mahallesi’nde yapılan çevre etkinliğinin böylelikle dördüncüsü gerçekleştirilmiş oldu. Çevre konusunda hem çevre gönüllüleri hem de farklı kurumlarla iş birliği yürüten Selçuklu Belediyesi "Doğa İçin Adım At" sloganıyla ilçede buna benzer faaliyetlerine devam edecek. Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen bu etkinliklerle birlikte çevre hassasiyetinin artırılması, bu farkındalığın her yaştan vatandaşta oluşması hedefleniyor.

Çevre konusundaki hassasiyetlerinin süreceğinin altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Çevre kirliliğini bitirmenin tek bir yolu var o da kirletmemek, atmamak, çevreye karşı daha duyarlı olmak ve insanlarımızı uyarmak. Bu konuda hemşehrilerimizi bilgilendirip çalışmalar yapabilirsek, herkesi bilinçlendirirsek etrafta atık diye bir şey olmaz. Bu anlamda Selçuklu Kent Konseyimize bağlı Çevre ve Sıfır Atık Platformu okullarda, sokaklarda ve caddelerde şehrin farklı noktalarında çalışmalar gerçekleştirerek bilgilendirmeler yapıyorlar ve sonrasında uygulamalı olarak bu farkındalığı geniş çevrelere yaymak için çalışıyorlar. Çevre adına önemli bir farkındalık çağrısı olan ve ilkini Bosna Hersek Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz etkinlikler sırasıyla Beyhekim, Yazır ve Sancak mahallerimizde yapıldı. Buna benzer çalışmalarımız devam edecek. Çevre duyarlılığına destek veren gönüllülerimize teşekkür ediyorum emeklerine sağlık” dedi.