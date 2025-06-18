Konya'da Karatay Belediyesi, çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği eğitim seminerlerine aralıksız devam ediyor.KONYA (İGFA) - Konya'da Karatay Belediyesi bünyesinde yürütülen programlarla, personelin iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere mesleki bilgi ve becerileri geliştiriliyor.

Bu doğrultuda yürütülen çalışmalar kapsamında Karatay Belediyesi tarafından personele yönelik “Yüksekte Çalışma Eğitimi” ile “Güvenli Sürüş Eğitimi” gerçekleştirildi.

Temizlik, budama ve teknik ekiplerde görev yapan personele yönelik düzenlenen Yüksekte Çalışma Eğitimi, Eğitmen Gökhan Oğuztürk tarafından verildi. Eğitimde, yüksekte çalışırken iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak güvenli bir çalışma ortamının nasıl sağlanacağı detaylı şekilde anlatıldı. Ayrıca; doğru ekipman kullanımı, risk değerlendirmesi ve olası tehlikelere karşı alınması gereken önlemler uygulamalı olarak gösterildi.

ŞOFÖRLERE GÜVENLİ SÜRÜŞ EĞİTİMİ

Belediye bünyesindeki şoförlere yönelik gerçekleştirilen Güvenli Sürüş Eğitimi ise Eğitmen Evren Yılmaz tarafından verildi. Eğitim kapsamında, personelin trafikte karşılaşabilecekleri riskleri tanımaları ve bu risklerle başa çıkmaları için gerekli teorik bilgiler aktarıldı. Ayrıca, güvenli ve dikkatli araç kullanımı için uygulamalı sürüş teknikleri de öğretildi. Karatay Belediyesi, bu eğitimle yalnızca personelin değil, trafikteki tüm vatandaşların güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, düzenlenen eğitim programlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, çalışanların mesleki gelişimine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Başkan Kılca, hizmet kalitesinin daha da artması için bu tür eğitimleri periyodik olarak sürdüreceklerini söyledi.