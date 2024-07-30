Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gönüllü üniversite öğrencilerinin katılımıyla çalışmalarını sürdüren Kudüs Çalışma Grubu ve Boykot Kafası oluşumu iş birliğiyle “Gazze İçin Durma, Boykot İçin Pedalla” başlıklı bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gönüllü üniversite öğrencileri tarafından kurulan Kudüs Çalışma Grubu, Gazze için bir farkındalık çalışmasına daha imza attı.

Kudüs Çalışma Grubu ve Boykot Kafası oluşumu iş birliğiyle “Gazze İçin Durma, Boykot İçin Pedalla” başlıklı bisiklet sürme etkinliği düzenlendi. Etkinlik, Kılıçarslan Meydanı’nda Filistin bayrağını temsil eden balonların gökyüzüne bırakılmasıyla başlarken; yol güzergahlarına asılan dövizler ve brandalarda yer alan metinlerle boykota vurgu yapıldı.

Geniş güvenlik tedbirleri alınarak yapılan etkinlik, sorunsuz bir şekilde Meram Bağları’nda sonlandırıldı. Etkinlik boyunca Filistin’in direnişine destek olmak için yapılan ve yapılması gereken boykot ile boykotun önemine dikkat çekildi.

Ayrıca etkinlikte vatandaşların alışveriş yaparken sadece barkodlarını okutarak aldıkları ürünün boykotlu olup olmadığını anlamalarına yardımcı olacak Boykot Kafası isimli mobil uygulamanın da tanıtımı yapıldı.