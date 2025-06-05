Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası’na kazandırdığı 218 bin metrekarelik Millet Bahçesi’ni görkemli bir törenle hizmete açtı. Başkan Tahir Büyükakın, “Burası Dilovalıların nefes alacağı bir merkez olacak, bayram hediyemiz olsun” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası’nda inşa ettiği Millet Bahçesi’ni Kurban Bayramı öncesi vatandaşların hizmetine sundu.

218 bin 652 metrekarelik alanda spor sahaları, çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları ile sosyal donatıların yer aldığı proje, kent estetiği ve sosyal yaşamı güçlendirmeyi hedefliyor. Tanıtım törenine Dilovalıların yoğun ilgisi damga vururken, açılışa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“İNSANLARIN GÖZLERİNDEKİ NEŞE HER ŞEYİ ANLATIYOR”

Başkan Büyükakın, törende yaptığı konuşmada, “Cengiz Aytmatov’un dediği gibi, duyguları anlatacak kelime bulamıyorum ama çocuklarımızın neşesi, piknik yapan vatandaşlarımızın keyfi her şeyi anlatıyor. Dilovası’nda sosyal alan taleplerini karşılamak için bu projeyi hayata geçirdik. Burası engelli dostu oyun alanları ve spor sahalarıyla herkes için bir buluşma noktası olacak” dedi. Büyükakın, törende çocuklarla penaltı ve basket atışları yaparak vatandaşlarla sohbet etti ve alana fidan dikti.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası’na hükümet ve belediye tarafından pozitif ayrımcılık yapıldığını belirterek, “Alt ve üst yapısıyla, eğitim olanaklarıyla Dilovası en iyi ilçelerden biri. Bu Millet Bahçesi, sessiz sedasız tamamlanarak halkımızın hizmetine sunuldu” dedi. Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ise, “Bu güzel eser için Başkan Tahir Büyükakın’a ve ekibine teşekkür ediyorum. Burası ailelerin huzurla vakit geçireceği bir alan olacak” diye konuştu.

ZENGİN DONATILARLA MODERN BİR YAŞAM ALANI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak yürütülen proje, 6 bin 67 ağaç ve 66 bin 769 çalı dikimiyle yeşil bir alan sunuyor. 334 misafir otoparkı, 17 engelli otoparkı, millet kıraathanesi, kütüphane, kafeterya, mescit, amfi meydan, futbol, basketbol, tenis ve voleybol sahaları, 550 metrelik koşu yolu, 1200 metrelik bisiklet yolu, trafik parkı ve engelsiz çocuk oyun alanı gibi donatılarla dikkat çekiyor. 47 piknik masası, 84 bank ve 52 kameriyeyle sosyal yaşamı destekleyen Millet Bahçesi, Dilovası’nda doğayla iç içe bir buluşma noktası olacak.