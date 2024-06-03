Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Başiskele Karadenizliler Mahallesi’nde yağışlar nedeniyle oluşan yüzey sularını toplamak, su birikintilerinin önüne geçmek için yeni yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştiriyor. Yerleşim bölgesi ve aynı zamanda sanayi kuruluşlarının da bulunduğu Karadenizliler Mahallesi’nde yüzey sularından dolayı oluşabilecek problemlerin önüne geçmek için toplamda 2 bin 600 metre uzunluğunda yeni yağmur suyu hattı yapılıyor.KOCAELİ (İGFA) - Son yıllarda küresel ısınma sonucu ani ve sağanak yağışlar tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de etkili oluyor. Kocaeli genelinde sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ile atık suların toplanılması ve atık su arıtma tesislerinde arıtılması hizmetlerini veren İSU Genel Müdürlüğü, ani ve sağanak yağışlar sonucu oluşan yüzey sularının toplanması için de yeni yağmur suyu hatları ile dere ıslah çalışmalarını kent genelinde sürdürüyor. İSU bu kapsamda, son 5 yılda gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarıyla kent genelinde toplamda 253,6 kilometre yeni yağmur suyu hattı ile 28,1 kilometre dere ıslah çalışması gerçekleştirdi. Yapılan yatırımlar ile önemli oranda su birikintilerinin önüne geçildi.

SU BİRİKİNTİLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK Kocaeli genelinde yatırımlarını “Altyapıda Sıfır Problem” ilkesiyle gerçekleştiren İSU Genel Müdürlüğü, Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi’nde başladığı yağmur suyu altyapı çalışması ile yüzey sularının toplayarak oluşabilecek su birikintilerinin önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. 400mm, 500mm, 600mm, 800mm, 1000mm çaplarında boruların kullanıldığı yağmur suyu hattı çalışması kapsamında Ordulu Caddesi, Yoncalı, İlim Sokak, Türkmen, Kirazlı, Halil, Köklü, Furuncu, Alperen, Korgan, Kısa, İhsan Türkkan ve Keskin Sokaklarında çalışmalar gerçekleştirilecek. Toplamda 2 bin 600 metre uzunluğunda yeni yağmur suyu hattı yapılacak çalışmalar bölgede tüm hızıyla devam ediyor.

BÖLGENİN PROBLEMİ ÇÖZÜLECEK Bölgenin yağmur suyu problemini çözecek olan yeni yağmur suyu hattı çalışmaları ile birlikte bölgenin yüzey suları toplanılacak, su birikintilerinin önüne geçilecek ve yerleşim alanlarında su baskınlarının önüne geçilmesi sağlanacak.