Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri; sahil, bahçe, mesire alanları, köprü altları, kavşak, üst geçit ve otoyollarda düzenli bir şekilde temizlik yapıyor. Çevreci belediyecilik anlayışıyla hareket eden Büyükşehir, kentin her köşesini tertemiz tutmak için gece gündüz çalışıyor.KOCAELİ (İGFA) - Daha güzel, daha yaşanabilir, daha yeşil bir Kocaeli için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, özenle yaptığı çalışmalarla vatandaşın sağlığını ve çevre düzenlemesini ön planda tutuyor. Ekipler, Büyükşehir’in sorumluluk alanında bulunan cadde, sokak, sahil, köprü, asansör, park ve bahçeleri ihmal etmiyor.

Daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam için şehri baştan aşağı temizleyen Büyükşehir, orta refüj, yol kenarları, kaldırım üzerleri ve diğer yeşil alanlarda da ot biçme ve peyzaj çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.