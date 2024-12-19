Akademi Lise öğrencilerinin 8 yıl boyunca büyük emek vererek hazırladığı hat, tezhip ve ebru sanatındaki eserler, “Gönül Nakışları” sergisinde sanatseverlerle buluştuKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere hem eğitim alanında hem de sosyal alanda destek olduğu model ve ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik Akademi Liseler, her geçen yıl birbirinden fark yaratan çalışmalarla lise ve lise mezunu öğrencilere yepyeni bir vizyon kazandırıyor.

Gençlerin eğitim alanındaki ücretsiz adresi olan Akademi Liseler, şehrin dört bir yanından binlerce öğrenciye kılavuzluk yapmanın gururunu yaşarken ülkemizin gelişimine fayda sağlayan, başarılı, özgüvene sahip; sanat, müzik, kültür ve sportif faaliyetler ile aktif, erdem sahibi bir gençlik yetişmesine fırsat sunuyor.

GÖNÜL NAKIŞLARI SERGİSİ

Akademi Liselerin Nefise Mektebi’nde hat, tezhip ve ebru sanat dallarında eğitim gören öğrenciler, 8 yıllık çalışmanın ürünü olan eserlerini Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde gerçekleştirilen “Gönül Nakışları: Akademi Lise Geleneksel Sanatlar Sergisi’nde” katılımcıların beğenisine sundu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Yazar Sadık Yalsızuçanlar, eser sahibi öğrenciler, eğitmenler ve misafirlerin katılımıyla açılışı yapılan sergide sanatseverler, öğrencilerin 140’a yakın eserini 6 gün boyunca inceleme fırsatı buldu.

Sanat ve emeğin buluştuğu “Gönül Nakışları” sergisinin açılışında, 7-17 Aralık tarihleri arasında kutlanan Mevlana Haftası dolayısıyla anlamlı bir söyleşi de gerçekleştirildi. Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde Yazar Sadık Yalsızuçanlar’ın katılımı ile gerçekleştirilen söyleşide Hz. Mevlana’dan gençlere yaşam, sanat ve insanlık üzerine tavsiyeler verildi. Mesnevi'den ilham alan ve Mevlana değerlerini yaymak için gerçekleştirilen söyleşiye katılan öğrencilere Yazar Sadık Yalsızuçanlar’ın ‘Rumi’ kitabı hediye edildi. Yalsızuçanlar’a kitabını imzalatarak sohbet eden gençler salondan mutlu ayrıldı.