Türkiye’de yerel yönetimlerde bu kapsamda hazırlanan ilk çalışma olan “2053 Kocaeli Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Eylem Planı” sona erdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent içi seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması, mevcut yol kapasitelerinin verimli kullanılması, hareketliliğin artırılması, enerjinin verimli kullanılması ve çevreye verilen zararın azaltılması gibi amaçlar doğrultusunda geliştirilen Akıllı Ulaşım Sistemlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Türkiye’de yerel yönetimlerde hazırlanan ilk çalışma olan “2053 Kocaeli Akıllı Ulaşım Sistemleri Eylem Planı” hazırlıklarını tamamladı.KOCAELİ (İGFA) - Çalışmalar esnasında birçok çalışma toplantısı gerçekleştirildi, sektörde uzman ekipler ve danışman akademisyenlerin verdiği eğitimler ile kurumsal kapasite arttırılması sağlandı. “2053 Kocaeli Akıllı Ulaşım Sistemleri Eylem Planı” kapanış toplantısı Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç’ün de katılımıyla gerçekleştirildi.

EYLEM PLANI BAŞLIKLARI

“2053 Kocaeli Akıllı Ulaşım Sistemleri Eylem Planı” kapsamında tüm ulaşım bileşenlerinin birbiriyle uyum içerisinde çalıştığı tek bir çatı oluşturmak ve bu şekilde sistem verimliliğini en üst düzeye çıkarmak ve kurumsal kapasiteyi arttırmak hedeflendi. Proje kapsamında Kocaeli Mevcut Durum Değerlendirme Raporu, 2053 AUS Strateji Belgesi, Maas Vizyon Belgesi, Dinamik Kavşak Kontrol Sistemleri Eylem Planı, Akıllı Otopark Yönlendirme Sistemleri Eylem Planı, Trafik Yönlendirme Sistemleri Eylem Planı, Acil Durum Senaryoları Eylem Planı, Açık Veri Paylaşımı Yaklaşım ve İlkeleri Belgesi ve Alan Trafik Kontrolü ve Yönetim Sistemleri Eylem Planı başlıkları ele alındı.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK ÇALIŞMA

Tüm konu başlıklarına ait eylem planlarında ulaşımda güvenliğin arttırılması, emisyon salınımlarının azaltılması, mevcut kapasitenin en verimli şekilde kullanılması, ulaşımda hareketlilik ve konforun arttırılması hedeflendi ve buna uygun olarak planlar geliştirildi. Çalışması tamamlanan “2053 Kocaeli Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Eylem Planı” ülkemizde bundan sonra yapılacak AUS Eylem Planlarına öncülük edeceği düşünülüyor.