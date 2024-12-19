Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mevlâna Celalettin Rumi'nin vuslatı olarak kabul edilen 'Şeb-i Arus' etkinliğini Mevlevi Evi’nde yoğun katılımla gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında Mevlevi Evi’nde gerçekleştirdiği 'Şeb-i Arus' etkinliğine ilgi yoğun oldu. Bu anlamlı gecede, Mevlâna’nın öğretileri ve felsefesi derinlemesine yaşandı.

KATILIM YÜKSEK OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mevlevi Evi’nde, Mevlâna Celalettin Rumi'nin vuslatı olarak kabul edilen 'Şeb-i Arus' etkinliği büyük katılımla gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Berna Abiş’in de katılım sağladığı bu anlamlı gecede, Mevlâna’nın öğretileri ve felsefesi derinlemesine yaşandı.

MEVLANA’NIN MANEVİ DÜNYASINA YOLCULUK

Mevlevi Evi’nde gerçekleşen etkinlik boyunca, Mevlâna’nın hayatı, eserleri ve düşünceleri üzerine yapılan konuşmalar ve musiki dinletisi ile katılımcılar Mevlâna’nın manevi dünyasına yolculuk yaptı. Mevlâna’nın "Hamdım, Piştim, Yandım" sözleriyle ifade ettiği tekâmül yolculuğu, bu özel gecede bir kez daha hatırlandı ve anlam kazandı. Etkinlik, Mevlâna’nın evrensel mesajını ve insanlığa olan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Katılımcılar, Mevlâna’nın öğretilerini ve felsefesini derinlemesine yaşama fırsatı buldu.