Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle İzmir’den yola çıkan Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (KOBİDOS) üyeleri, 7 ili geçerek turu Kocaeli’nde tamamladı. Kulüp üyeleri, çevirdikleri her pedal ile Çölyak hastalarına umut oldu.KOCAELİ (İGFA) - Sosyal sorumluluk projeleriyle dezavantajlı grupların sesi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KOBİDOS’un 5. yaş turuna da katkı sundu.

Çölyak ve PKU hastalarına dikkat çekmek amacıyla İzmir’den başlayan tur, İzmit Milli İrade Meydanı’ndaki kapanış programıyla sona erdi. Programa; Kocaeli Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Arif Başkan, Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Başkanı Nesrin Atar, hastalar ve aileleri katıldı. Program sonunda etkinliğe destek verenlere ve KOBİDOS üyelerine plaket takdim edildi.

7 İLİ BİSİKLETLE GEÇTİLER

KOBİDOS’un 23 Haziran’da İzmir’den başlayan turu; Aydın, Denizli, Afyon, Kütahya, Düzce, Sakarya’yı takiben Kocaeli’nde tamamlandı. Profesyonel bisikletçiler, her ilde Çölyak hastalığına dikkat çekmek için etkinlikler düzenledi. Turun son etabında ise İzmit Merkez Bankası’ndan Milli İrade Meydanı’na kadar pedal çevrildi.

Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Başkanı Nesrin Atar, “Amacımız, çölyak ve PKU tanısı alan çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve toplumda farkındalık yaratmak. Rotamızdaki derneklerle işbirliği yaparak çocukların yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Ayrıca, glutensiz ve düşük proteinli ürünlerden oluşan paketlerle çocukların yüzlerinde gülümsemeye vesile oluyoruz” dedi.

“ÖNEMLİ BİR FARKINDALIK YARATILDI”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz ise, “KOBİDOS, sosyal sorumluluk projelerinde çok önemli katkılar sağlıyor. Çölyak hastalığı ciddi bir rahatsızlık ve bu turla önemli bir farkındalık yaratıldı. Bu büyük sorumluluğunuz için teşekkür ederiz” diye konuştu. Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy da “KOBİDOS sadece spor alanında değil, sosyal projelerde de ilimizin değerlerinden biridir. Çölyak hastalığı bağışıklık sistemini etkileyen önemli bir hastalıktır ve nüfusun yaklaşık yüzde birini oluşturuyor. Toplumsal farkındalık artırılmalı ve glutensiz gıdaların erişilebilirliği desteklenmelidir. Kocaeli Valiliği olarak ekonomik durumu iyi olmayan ailelere her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.