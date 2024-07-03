Kızıltepe Belediyesi, son 3 ay içerisinde 251 sokak hayvanının tedavisini Mobil Geçici Hayvan Bakım Evi’nde gerçekleştirerek, sokak hayvanlarının naklini sağlayan “Haybulans” sloganlı ambulansı da faaliyete geçirdi.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Kızıltepe Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sağlık İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarının rahat yaşamalarını ve iyi ve uygun muamele edilmesini, korunmalarını sağlamak ve her türlü mağduriyetlerini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Kızıltepe Belediyesi, ilçe genelinde bulunan sokak hayvanlarının aşıları başta olmak üzere kısırlaştırılma, uyuz sokak hayvanlarının tedavileri, kazalı sokak hayvanlarına ilk müdahale ve hafif yaralı sokak hayvanların tedavilerinin yapılması için Mobil Geçici Hayvan Bakım Evi’ni faaliyete geçirdi.

Vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri anında işleme alan Kızıltepe Belediyesi, yaralı, uyuz veya kazalı sokak hayvanlarının tedavi edilmeleri için sokak hayvanlarının naklini sağlayan “Haybulans” sloganlı ambulansı faaliyete geçirdi. Kızıltepe Belediyesi, ağır yaralı sokak hayvanlarına ilk müdahale yaptıktan sonra Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine tedavilerinin yapılması için nakillerini de sağlıyor.

TEDAVİDEN SONRA DOĞAL ORTAMA BIRAKILIYOR

İlçe sınırları içerisinde sokak hayvanlarının aşılarını ve kısırlaştırılmalarını sağlamak için uygun koşullar içerisinde toplattıkları hayvanları Mobil Geçici Hayvan Bakım Evine ulaştıran Kızıltepe Belediyesi, tedavileri biten, aşıları yapılan ve kısırlaştırılmaları tamamlanan sokak hayvanlarını yaşamlarını sürdürebilecekleri doğal yaşam alanlarına geri bırakıyor.

37 KEDİ, 214 KÖPEK TEDAVİ EDİLDİ

Kızıltepe Belediyesi’nin veteriner hekimleri ve veteriner sağlık teknikerleri, sokak hayvanlarını toplama veya doğal yaşam alanlarına bırakma görevinde bulunan personellere eşlik ederken, sokak hayvanlarını aç bırakmamak için belirli noktalara hayvan yemlerini de dağıtıyor. Kızıltepe Belediyesi, son 3 ay içerisinde sokak hayvanlarına 525 kilogram hayvan yemi dağıttı. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında hayvan işlemleri ile ilgili vatandaşlardan 138 talep gelirken, 37 kedi, 214 köpek olmak üzere toplam 251 hayvanı Mobil Geçici Hayvan Bakım Evi’ne götürülerek tedavi edildi. Mobil Geçici Hayvan Bakım Evi, ilçe merkezi ve vatandaşlardan alınıp doğal ortama bırakılan ve hayvan severlere verilen toplam hayvan sayısı ise 251’i buldu.

Hayvan dostu olan Kızıltepe Belediyesi, sokak hayvanlarına verdiği önem ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kızıltepe Belediyesi Eş Başkanları Hamdiye Bilek Turgay ve Zeyni İpek’in talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sağlık İşleri Müdürlüğü, vatandaşlardan gelecek her türlü talep ve istekleri yerine getirmeye devam ediyor.