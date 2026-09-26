Türk Kızılay Kadın Erzurum'un yeni yönetimi tarafından düzenlenen 'İstişare ve Tanışma Kahvaltısı', Palandöken Kayak Merkezi'nde bir otelde gerçekleştirildi. Programda birlik, beraberlik, gönüllülük ve ortak çalışma kültürünün önemi vurgulandı.

Gamze İSPİRLİ

ERZURUM (İGFA) - Kızılay Kadın Erzurum Başkanı Fatma Alsaran ve yeni yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, Erzurum Valisi Aydın Baruş'un eşi Nagihan Baruş, Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, siyasi parti kadın teşkilatlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile davetliler katıldı. Programda özellikle kadın sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri yoğun katılım gösterdi.

Programa siyasi parti temsilcilerinden AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Esra Kaplanoğlu, MHP Erzurum KAÇEP'ten Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Songül Karaca ve CHP Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Eda Atalay katılım sağladı.

Programın açılışında konuşan Kızılay Kadın Erzurum Başkanı Fatma Alsaran, yeni yönetim olarak gönüllülük, yardımlaşma ve dayanışma anlayışını daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Alsaran, Kızılay'ın toplumun her kesimine ulaşan köklü bir yardım kuruluşu olduğuna dikkat çekerek, yeni dönemde kadınların desteği ve gönüllülük ruhuyla daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti.

Erzurum'daki kamu kurumları, siyasi parti temsilcileri ve özellikle kadın sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine önem vereceklerini belirten Alsaran, istişare kültürü içerisinde ortak projeler geliştirmek istediklerini dile getirdi. Yeni yönetim olarak sosyal sorumluluk çalışmalarını artırmayı ve Kızılay'ın iyilik hareketine Erzurum'dan güçlü katkı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Programda konuşan Nagihan Baruş ise birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, 'Allah birliğimizi daim etsin' temennisinde bulundu. Kızılay'ın toplum açısından önemli bir kurum olduğunu belirten Baruş, yürütülen yardım ve dayanışma çalışmalarına destek verilmesinin önemine dikkat çekti.

Baruş ayrıca kurumların, siyasi parti temsilcilerinin ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmasının son derece kıymetli olduğunu ifade ederek, istişare kültürünün birlik ve beraberliği güçlendirdiğini söyledi.

Programda kadın STK başkan ve temsilcileri de söz alarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi, Kızılay ile gerçekleştirilebilecek ortak projelere ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı.

Samimi bir atmosferde gerçekleştirilen İstişare ve Tanışma Kahvaltısı, günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.