Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Misan Ayı Meclis Toplantısı, Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Kalkınma Programı Direktörü Ekrem Cunedioğlu’nun katılımı ile KAYSO meclis salonunda yapıldı. Toplantıya meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu üyeleri, yüksek istişare kurulu üyeleri ve TOBB Kayseri Genç Girişimciler İcra Kurulu üyeleri katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, TEPAV Kalkınma Programı Direktörü Ekrem Cunedioğlu’na meclis toplantısına katılımlarından dolayı teşekkür etti. Özkaya meclis üyelerinin yaklaşan Kurban Bayramı’nı da tebrik ederek konuşmasını tamamladı.

Daha sonra kürsüye gelen KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, konuşmasına İsrail’in yaptığı katliamları kınayarak başladı. Başkan Büyüksimitci, “Refah'ta yaşamlarını sürdürmeye çalışan, yüz binlerce masum Filistinlinin üzerine bomba yağdıran, insanları katleden, çocukları yakan, el birliği ile insanlığı, adaleti, umudu ayaklar altına alan, katil İsrail yönetimini lanetliyorum. İsrail’in bu soykırımını durdurmak tüm insanlığın tek çıkış yoludur. Filistinli kardeşlerimizin acılarını bir kez daha yürekten paylaşıyorum. Rabbim mazlum kardeşlerimizin yardımcısı olsun” dedi.

Meclis toplantısına katılımlarından dolayı TEPAV Kalkınma Programı Direktörü Sayın Ekrem Cunedioğlu’na teşekkür eden Başkan Büyüksimitci, TEPAV’ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin bir kuruluşu olduğunu ve Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında TEPAV bünyesinde birçok başarılı araştırma ve projeye imza attığını söyledi.

İlk çeyrek Büyüme rakamlarını değerlendiren Başkan Büyüksimitci, “Türkiye ekonomisi İlk çeyrekte yüzde 5.7 büyüyerek, kesintisiz büyüme performansını 15 çeyrektir sürdürmüş oldu. 2024 yılı ilk çeyreğinde Türkiye, verisi açıklanan Avrupa Birliği (AB) ve G-20 ülkelerine kıyasla en hızlı büyüyen ekonomi oldu. TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre sanayi tarafında yüzde 4,9’luk bir büyüme görülüyor. Ülkemizin istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için sınai üretimini mutlaka artırmamız gerekiyor. Her şeye rağmen yüzde 5.7’lik bir büyüme memnuniyet verici. Ülkemizin büyümesine katkı veren tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ni enflasyonla mücadele ve mali disiplinin sağlanması bakımından çok değerli bulduklarını ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Alınan kararların yapısal reformlarla desteklenmesi, ilave tedbirlerle tasarrufun tüm topluma yayılması, ekonomik gelişmeye ve fiyat istikrarına katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte üretimde yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüme kaynak ayrılacak olmasını firmalarımız açısından çok değerli buluyor, açıklanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Finansmana erişim konusundaki sıkıntıların bir miktar azaldığını ancak kredi maliyetlerinin yüksekliğinin firmaları zorlamaya devam ettiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Kredilerdeki daralma ekonomik büyümeyi yavaşlattığı gibi kredilerdeki maliyetler yatırım kararlarının ertelenmesini de beraberinde getiriyor. Teşvik kapsamında yatırımı olmayan ve ihracat yapamayan firmalarımız krediye ulaşma konusunda daha da zorlanıyor. Uzun vadeli yatırım kaynaklarının önünün kapalı olması özellikle öz sermayesi güçlü olmayan reel sektörü zorluyor, üretim ve istihdamı olumsuz etkiliyor” dedi.

Konuşmasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin 80’inci Mali Genel Kurulu’na da değinen Başkan Büyüksimitci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımları ile çok başarılı bir mali genel kurul yaptıklarını ifade ederek, “TOBB Genel Kurulumuz ülkemize ve iş dünyamıza hayırlı olsun. Böyle bir camianın içerisinde bulunmaktan ve yönetim kurulunda olmaktan gurur duyuyorum. 365 Oda/Borsa olarak, Dünya Odalar Federasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun önderliğinde, ülkemizin gelişip kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Son zamanlarda bazı şirketlerin zorda olduğu, çeklerinin yazıldığı yada konkordato ilan ettiği yönünde piyasalarda asılsız dedikodu ve söylemlerin dolaşmaya başladığını ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Lütfen bu asılsız dedikodulara itibar etmeyelim. Bunları dillendirmek hem şehrimize hem sanayicilerimize büyük zarar verir. Bizim yapacak çok işimiz var. Biz kendi işimize bakalım, üretime, ihracata, verimliliğe odaklanalım. Firmalarımızı nasıl daha verimli hale getirebiliriz buna odaklanalım. Hep birlikte el ele vererek istişare içerisinde neler yapabiliriz bunları konuşalım. Şehrimizi ve ülkemizi daha yukarılara taşımak için gayret gösterelim” diye konuştu.

Başkan Büyüksimitci son olarak meclis üyelerinin ve sanayicilerin yaklaşan Kurban Bayramı’nı tebrik ederek, kazasız belasız bir bayram geçirmeleri temennisinde bulunarak konuşmasını tamamladı.

Son olarak kürsüye gelen Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Kalkınma Programı Direktörü Ekrem Cunedioğlu, meclis üyelerine "İkinci Yüzyılda Türkiye Ekonomisi ve Kayseri: Değişime Nasıl Uyum Sağlayacağız?" başlıklı bir sunum yaptı.

Konuşmasının başında TEPAV hakkında bilgi veren Cunedioğlu, TEPAV’ın aslında bir düşünce kuruluşu olduğunu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altıda veriye dayalı politikalar ve projeler üreten dinamik bir yapı olduğunu söyledi.

Dünyada birçok devrim yaşandığını ve bunlardan bir tanesinin de ikiz dönüşüm olarak tabir edilen yeşil ve dijital dönüşüm olduğunu ifade eden Cunedioğlu, “Trend çok hızlı işliyor. Avrupa ile ticaretimizi sürdürmek istiyorsak sürece iyi hazırlanmamız lazım. Firmalar gecikmeleri durumunda yüzde 40 ila 60 arasında maliyet artışları ile karşı karşıya kalabilecekler” dedi.