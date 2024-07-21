Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kenti dört mevsime uygun park, bahçe ve peyzaj çalışmaları ile güzelleştirmeye devam ediyor.KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil bir Kayseri için kentin muhtelif bölgelerinde toplam 800 bin çiçek ekimi ile vatandaşlara görsel bir şölen hazırladı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde Kayseri’yi her alanda daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için tüm birimleriyle hummalı çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, park, bahçe ve peyzaj çalışmaları ile de daha yeşil, daha temiz ve çevreci bir kent yaşamı için hizmetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda, sayıca çok, yapı olarak geniş, güvenli ve donanımlı pek çok parkı ile kent merkezinde şehir sakinlerinin nefes alabileceği ve hoşça vakit geçireceği ortamlar sunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı mevsimine göre yaptığı çiçeklendirme faaliyetleri ile şehrin estetiğine katkı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin muhtelif bölgelerinde 200 bin adet saksılı ve 600 bin adet viyol kaplı Kadife, Gelin Başı, Sardunya, Begonya, Ateş Çiçeği ve Acem Düğün Çiçeği bitkilerinin dikim işlemlerini yaptı. Ekipler ayrıca, rengârenk binlerce çiçeğin ahengine uygun olarak doğal peyzaj taşları da kullanarak vatandaşlara görsel bir şölen hazırladı.

Büyükşehir’in bu çalışmaları ile kentin yoğun kullanılan cadde, park ve bahçeleri renk cümbüşüne dönüştü.