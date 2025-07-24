Bunlar da ilginizi çekebilir

Beyin metastazlarında erken tanı ve multidisipliner tedavi hayat kurtarıyor

Hafriyat kamyonu gelin arabası oldu!...

KHK ile görevinden ihraç edilen eski polis memuru olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek cezaevine teslim edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu saklandığı adres tespit edilen A.G., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G.’yi (1984, Yeşilhisar doğumlu) yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç polis memuru A.G.’yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Habibullah EFENDİGİL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.