Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimi, İstanbul’da kapılarını açan İNTERMOB, 26. Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı’na çıkram yaparak, Kayseri OSB sanayicilerini yalnız bırakmadı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Üyesi Selim Narin ve Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Gençeç, İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilere kapılarını açan İNTERMOB Fuarı’na katılan Kayseri OSB sanayicilerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kayseri OSB’de yaptıkları üretimi uluslararası İNTERMOB Fuarı’nda tanıtan sanayicileri tek tek ziyaret eden Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve Yönetimi, sanayicilerle yaptıkları üretim ve ihracata ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

İNTERMOB’da yaptıkları ziyaretlere ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Mehmet Yalçın, “Kayseri OSB’de üreten ve katma değer yaratan sanayicilerimizi önemli bir fuar olan İNTERMOB Fuarı’nda yalnız bırakmadık. Kendilerine moral desteği verme fırsatı bulduk ve hayırlı olsun dileklerimizi sunduk. Bu fuara katılan Kayseri OSB sanayicilerimiz başta olmak üzere tüm Kayserili sanayicilerimizi kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Fuarların şehirlerin tanıtımı ve kalkınması için olmazsa olmaz bir unsur olduğunu dile getiren Başkan Yalçın, “Kayesri’de; mobilya başta olmak üzere, çelik kapı, elektronik eşya, tekstil ürünleri gibi her alanda yapılan üretimin mutlaka tanıtıma ihtiyacı bulunmaktadır. Fuarlar bu tanıtımın alım heyetlerine ve müşterilere en etkili şekilde yapıldığı yerlerdir.” diye konuştu.

Kayseri’de fuarların gelişmesi için önemli adımlar attıklarını hatırlatan Başkan Yalçın, “2024 yılı için 6 fuar organizasyonuna Kayseri OSB Fuar Merkezimizde ev sahipliği yapmış olacağız inşallah. Bu sayıyı 2-3 yıl gibi bir sürede her ay 1 fuar, yılda 12 fuar yapacak şekilde artırmayı hedefliyoruz.