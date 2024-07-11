Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 19-21 Temmuz tarihleri arasında 26’ncısı düzenlenecek olan Malatya Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında ‘Kayısı: Fırsatlar ve Riskler’ konulu panel düzenlenecek.

MALATYA (İGFA) - 26. Malatya Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali çerçevesinde yapılacak olan panel, 12 Temmuz Cuma günü saat 14.00’te Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Moderatörlüğünü Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Yıldırım’ın yapacağı panele; Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ‘Kuru Kayısıda Lisanslı Depoculuk ve Kayısıda Orta Asya Tehlikesi’, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan ‘İklim Değişikliğinin Kayısı Üzerine Etkileri’, Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek ‘Kayısıda Kontrolsüz İlaç Kullanımı’ ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ramazan Çınar ‘Coğrafi İşaretin Kayısıdaki Önemi’ konuları hakkında katılımcılara bilgiler aktaracaklar.