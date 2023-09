Kartal Belediyesi, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçında, A Milli Kadın Voleybol takımının Sırbistan ile karşılaşmasını, Neyzen Tevfik Meydanı’nda kurulan dev ekranda canlı olarak yayınladı. Nefeslerin adeta tutularak izlendiği karşılaşmada, filenin sultanlarının aldığı her sayı, vatandaşların sevinç çığlıkları ile karşılandı. Her yaştan Kartallının büyük bir coşku ile takip ettiği final maçında Filenin Sultanları yine gönülleri fethetti ve 3-2’lik skorla ülkeye şampiyonluk sevincini yaşattı. Her kesimden vatandaşın bulunduğu izleme alanında sonuçla birlikte büyük coşku yaşandı.

Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları

Neyzen Tevfik Meydanı’nda kurulan dev ekranda binlerce Kartallı, filenin sultanlarına destek için bir araya geldi. Yaklaşık 2 buçuk saat süren final maçı adeta nefes kesti.

A Milli Kadın Voleybol takımının Sırbistan ile oynadığı final karşılaşmasında ilk setin kazananı Sırbistan oldu. İkinci sette her iki takım da hücumda etkili oynarken, oyunun sonlarını daha iyi oynayan milli takım, ikinci seti 25-21 üstün bitirdi. Üçüncü sete hücumda ve defansta iyi başlayan Sırbistan, setin başlarında iki sayılık (5-3) fark yakaladı. Son sayıları iyi oynayan Sırbistan, geriden geldiği üçüncü seti 25-22 ile kazanan taraf oldu.

Dördüncü set, karşılaşmada iki takımın da ağırlıkla hücum oynadığı setlerden biri oldu. Setin ortalarında, 18-18 skoruyla beraberlik korunurken, milli takım set sonlarında iyi bir oyun sergileyerek dördüncü setin kazananı oldu.

Karşılaşmanın, en heyecan verici seti ise final seti oldu. Final setine iyi başlayan milli takım, setin başlarında iki sayılık (3-5) avantaj yakalayarak Sırbistan Başantrenörü Giovanni Guidetti'ye mola aldırdı. Setin sonlarında az hata yapan milli takım, final setini 15-13, maçı da 3-2 kazandı.

Finalin sonunda, her yaştan Kartallı filenin sultanlarının şampiyonluğunu marşlar eşliğinde Neyzen Tevfik Meydanı’nda kutladı.

Başkan Gökhan Yüksel’den Tebrik Mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sosyal medya hesapları üzerinden milli takımı tebrik ederek; “CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda şampiyonluğa ulaşarak ülkemizi bir kez daha gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. İyi ki varsınız filenin sultanları” ifadelerini kullandı.