“Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” olma vizyonuyla dünyada toplu ulaşımın elektrikli ve otonom araçlara dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, Eylül ayında 3 farklı uluslararası etkinlikte ziyaretçilerin karşısına çıkacak.BURSA (İGFA) - Dünyada toplu ulaşımın elektrikli ve otonom araçlara dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, uluslararası organizasyonlarda yer almaya devam ediyor.

“Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” olma vizyonuyla başta Avrupa olmak üzere dünyada toplu taşımanın dönüşümüne öncülük eden Karsan, eylül ayını ulaşım alanında Avrupa’nın önde gelen etkinliklerinde kullanıcı deneyimine odaklanarak geçirecek.

Deneyim alanlarında gerçekleştirdiği test sürüşleriyle fuarlara katılım gösteren Karsan, 3 farklı etkinlikte Otonom e-ATAK’ın yenilikçi ve çevreci özelliklerini ziyaretçilerin birebir deneyimlemesine olanak tanıyacak.

Bu kapsamda Karsan, 16-22 Eylül 2024 tarihleri arasında Almanya’nın Hannover şehrinde gerçekleştirilenIAATransportation’da Otonom e-ATAK ile ziyaretçilere dünyanın ilk Seviye 4 otonom toplu ulaşımını deneyimleme fırsatı sunuyor.

Aynı şekilde Karsan, 24-27 Eylül 2024 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenecek Innotrans fuarında da ziyaretçilere etkinlik alanındaki Otonom e-ATAK ile toplu ulaşımın geleceğini deneyimletecek. Marka,Otonom e-ATAK ile Portekiz’in Lizbon şehrinde 16-22 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenen European Mobility Week etkinliğinin de yıldızları arasında yerini alacak. Karsan’ın teknoloji partneri ADASTEC ile birlikte hayata geçirdiği Otonom e-ATAK, dünyanın 8 farklı noktasında, 10 proje ile dünyanın ilk ve tek Seviye 4,8 metrelik otonom otobüsü olarak öne çıkıyor. Karsan için sonbaharın fuarlar ve etkinlikler mevsimi olduğunu söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Karsan olarak hem tüketici hem de potansiyel müşterilerimizle ve iş ortaklarımızla birebir etkileşim kurmak adına bize büyük bir fırsat sunan fuar ve konferansları çok önemsiyoruz. Bu ay ikisi Almanya’da biri de Portekiz’de gerçekleştirilecek 3 farklı etkinliğe ziyaretçilerin Otonom e-ATAK modelimizi yakından görüp yolculuğu gerçek yol koşullarında aktif deneyimleyebileceği şekilde katılıyoruz. Avrupa’da toplu ulaşımda otonom teknolojisinin farkındalığını artırarak yayılmasına yönelik çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz” dedi.

2025’TE ARBON’DA DA YOLCU TAŞIMAYA BAŞLAYACAK!

Karsan Otonom e-ATAK, 2022’den bu yana Norveç’in Stavanger şehrinde açık trafikte biletli yolcu taşıyor. 2024 yılının başında, Stavanger’deki güzergah, tünel geçişini de kapsayacak şekilde genişletilmiş ve Otonom e-ATAK, tünelden geçen ilk otonom araç olarak bu zorlu sınavı başarıyla tamamlamıştı. Karsan; ABD, Norveç, Fransa, Romanya ve Türkiye'nin ardından, Finlandiya’da sıradan bir toplu ulaşım hattında biletli yolcu taşımaya başlayan Otonom e-ATAK ile farklı coğrafyalarda otonom projelerine hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar 90 bin kilometre otonom sürüş tecrübesi kazanan Otonom e-ATAK, 30 binden fazla yolcu taşımış durumda. Ayrıca Hollanda’nın Rotterdam şehrinde havalimanı otonom projesine de imza atan Karsan, Otonom e-ATAK’la dünyada ilk kez havalimanı transferini otonom bir araçla gerçekleştiren markası olacak. Bunun yanı sıra, Otonom e-ATAK 2025 yılında İsviçre’nin Arbon şehrinde de açık trafikte biletli yolcu taşımaya başlayacak ve şehrin ilk otonom otobüsü olacaktır.