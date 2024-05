Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Karabağlar Belediyesi adına Uzundere Hayvan Sağlığı Merkezi’nden terkedilmiş bir köpek sahiplendi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Uzundere Hayvan Sağlığı Merkezi’ni ziyaret etti. Sokağa terkedilmiş can dostlarıyla buluşan Başkan Kınay, onlarla vakit geçirerek bakım ve sağlıkları hakkında personelle görüştü. KARABAĞLAR’IN YENİ MİNİK ÜYESİ Personelle görüşmesinin ardından Başkan Kınay, sokağa terkedilen ve belediyenin veterinerlik ekipleri tarafından Uzundere Hayvan Sağlığı Merkezi’ne götürülerek bakımı yapılan köpeklerden birini Karabağlar Belediyesi adına sahiplendi. Minik köpeğe “Yonca” ismini verdiklerini belirten Başkan Kınay, can dostlarının satın alınmak yerine barınak ve sokaklardan sahiplenilmesine dikkat çekti. Sokaktaki can dostlarının sağlığı ve güvenliği için veterinerlik ekiplerinin tüm güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Başkan Kınay, bu çalışmaların daha da büyütülmesi için yeni projeler de gerçekleştirmek istediklerinin altını çizdi.

REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI DA SÜRÜYOR Sokakta yaşayan patili dostların bakımları için çalışmalarının yanı sıra vatandaşlara zorluk yaşatan hayvanlar için de önlem aldıklarını vurgulayan Başkan Kınay, “Bu durumu iki yönüyle de ele alıyoruz. Bakıma ihtiyacı olan can dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılarken, zorluk yaşanan bölgelerimizdeki sokaktaki canlarımızın rehabilite çalışmalarını sürdürüyoruz” dedi.

YONCA, TEMİZLİK İŞLERİ ŞANTİYESİNE EMANET Karabağlar Ailesi’nin yeni minik üyesinin Veteriner İşleri’ne yakınlığı ve açık alanı bulunması sebebiyle Temizlik İşleri Şantiyesinde bakılacağını belirten Başkan Kınay, Yonca’yı ve bakımlarını yürüttükleri tüm canları düzenli olarak ziyaret edeceğini ve dışarıda alanı bulunan müdürlüğe bunu yayarak daha fazla canın sahiplenilmesi sağlayacaklarının altını çizdi. BAŞKAN KINAY’DAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI Satın almak yerine sahiplenmenin önemini vurgulayan Başkan Kınay, barınaklarda yeni ailesini bekleyen sokak canlarının sahiplenilmesi için çağrıda bulundu. İmkanı olan vatandaşları barınaklara davet eden Başkan Kınay, Karabağlar’da yaşayan sokak canlarıyla birlikte kocaman bir aile olduklarını ifade etti.