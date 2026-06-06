Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 28 Mayıs Uluslararası Kadın Sağlığı Hareketi Günü kapsamında, kadınların sağlık konusunda bilinç düzeylerini artırmak ve koruyucu sağlık hizmetlerine erişim konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 'Kadın Sağlığına Bütüncül Yaklaşım' semineri düzenlendi.

TEKİRDAĞ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Muratlı Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, kadın sağlığına ilişkin farklı konular alanında uzman isimler tarafından ele alındı. Etkinliğe katılan kadınlar; erken teşhis, düzenli sağlık kontrolleri, kanser taramaları ve HPV farkındalığı gibi başlıklarda bilgilendirilerek koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik farkındalık kazandı.

KADIN SAĞLIĞINDA ERKEN TEŞHİS FARKINDALIĞI

Seminer kapsamında Prof. Dr. Sibel Özkan Gürdal, 'Meme Sağlığı Senin Elinde' başlıklı sunumuyla katılımcılarla bir araya geldi. Gürdal, meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtarıcı rolüne dikkat çekerek, düzenli muayene ve taramaların önemini anlattı. Kadınların kendi bedenlerini tanımalarının ve olası riskleri erken fark etmelerinin tedavi sürecindeki başarı oranını önemli ölçüde artırdığını vurgulayan Prof. Dr. Gürdal, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

HPV FARKINDALIĞI VE ERKEN TANI VURGUSU

Etkinliğin bir diğer konuşmacısı Op. Dr. Kevser Arkan ise 'Kadın Sağlığında Sessiz Riskler ve HPV Farkındalığı' konulu sunum gerçekleştirdi. Op. Dr. Arkan, kadın sağlığını tehdit eden ancak çoğu zaman belirti vermeden ilerleyen sağlık sorunlarına dikkat çekerek, HPV virüsü, korunma yöntemleri, düzenli kontroller ve erken tanının önemi hakkında bilgi verdi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kadınların sağlık okuryazarlığını artırmak, erken teşhis bilincini güçlendirmek ve koruyucu sağlık hizmetlerine erişim konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla önümüzdeki dönemde de bilgilendirme seminerleri ve farkındalık çalışmalarına devam edecek.