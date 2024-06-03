İzmit Belediyesi Dernekler Masası Sorumlusu Eray Bodur ile Manav Dernekleri Masası Sorumlusu Nurullah Özer, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Bilal Dündar’ı ziyaret ederek 28 Mayıs Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’nü tebrik ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Azerbaycan’ın bağımsızlığının 106. yıl dönümünde Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Bilal Dündar’ı ziyaret etti. Dernekler Masası Sorumlusu Eray Bodur ile Manav Dernekleri Masası Sorumlusu Nurullah Özer, Bilal Dündar ve yönetimi ile bir araya geldi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Eray Bodur ve Nurullah Özer, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in 28 Mayıs Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü ile ilgili tebriklerini Bilal Dündar’a iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilal Dündar da İzmit Belediyesine teşekkürlerini iletti.