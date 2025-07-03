İzmit Tren Garı ile Saat Kulesi arasında yaya ulaşımını kolaylaştıracak olan asansör hizmete alındı. Yaşlılar, engelliler ve çocuklu aileler için yaya geçişleri daha konforlu ve güvenli hale getirildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren; Saygınlar Kulübü, İzmit Tren Garı ve Atatürk Heykeli arasındaki yaya geçişlerini daha konforlu hale getirecek asansör tamamlanarak hizmete alındı.

YAYA GEÇİŞLERİNDE BÜYÜK KOLAYLIK

İzmit’in en işlek noktalarından biri olan İzmit Tren Garı ile Saat Kulesi ve Atatürk Heykeli arasında yaya olarak geçiş yapacak olanlar artık daha rahat edecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını tamamladığı yeni asansör, özellikle yaşlılar, engelliler ve çocuklu aileler için büyük kolaylık sağlayacak.

MODERN VE İŞLEVSEL TASARIM

Cumhuriyet Caddesi ile Ruşen Hakkı Caddesi’ni birbirine bağlayan noktaya kurulan asansör, hem modern görünümü hem de işlevselliğiyle dikkat çekiyor. Temperli camla kaplanan kulede, aynı anda 13 kişiyi taşıyabilen çift girişli bir asansör yer alıyor.

DAYANIKLI MALZEME VE GÜVENLİ KULLANIM

Yapımında 2 ton çelik ve 60 metrekare alüminyum kompozit cephe kullanılan yapı, sadece teknik bir çözüm değil, aynı zamanda şehir yaşamını kolaylaştıran önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bölge halkı artık merdivenleri tırmanmak zorunda kalmadan, güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşımını sağlayabilecek.