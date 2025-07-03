İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Gençler İzmir’i Geziyor” projesi kapsamında düzenlendiği ücretsiz Efes Gece Müzeciliği etkinliği gençlere tarihle iç içe unutulmaz bir deneyim yaşattı. İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın “Genç Dostu Kent” hedefi doğrultusunda gençleri kentin tarihi ve kültürel değerleriyle buluşturmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Müdürlüğü koordinasyonunda, Genç İzmir çatısı altında ücretsiz olarak düzenlenen Efes Gece Müzeciliği etkinliği de yoğun ilgi gördü. “Gençler İzmir’i Geziyor” projesi kapsamında yaz döneminin ilk etkinliğinde 80 genç, rehberler eşliğinde Ayasuluk Tepesi, St. Jean Anıtı, İsa Bey Camii ve Efes Antik Kenti’ni gece atmosferinde gezerek tarihle iç içe unutulmaz bir deneyim yaşadı. Gençler gece aydınlatmaları altında yapılan gezide bölgenin binlerce yıllık tarihine tanıklık etti.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Etkinliğe katılan gençler, gece müzeciliği deneyiminin farklı ve etkileyici olduğunu belirterek Genç İzmir ekibine ve Başkan Tugay’a teşekkür etti. Genç İzmir üyelerinin ücretsiz olarak katıldığı Efes Gece Müzeciliği etkinliği, 31 Temmuz tarihinde yeniden yapılacak. Genç İzmir, yaz dönemi boyunca gençlere yönelik kültür, sanat, spor ve sosyal etkinliklerle kent gençliğine renk katmayı sürdürecek. Etkinliklere katılmak isteyen gençler, @izbbgencizmir kullanıcı adlı Instagram hesabını takip edebilir ve www.gencizmir.com adresinden detaylı bilgiye ulaşabilir.