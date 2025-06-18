İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün Erasmus+ projeleriyle öğrenci ve öğretmenler, Avrupa’da meslekî eğitim ve staj fırsatlarıyla geleceğe hazırlanıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Erasmus+ Meslekî Eğitim Akreditasyonu kapsamında yürüttüğü projelerle öğrenci ve öğretmenlere Avrupa’da meslekî gelişim imkânı sunuyor.

2024-2025 eğitim yılında Almanya, İtalya, Polonya, Hollanda, Finlandiya ve İspanya gibi ülkelerde düzenlenen hareketlilik faaliyetleriyle katılımcılar, meslekî ve teknik eğitimde yeni beceriler kazandı.

ÖĞRENCİLER İÇİN ULUSLARARASI STAJ FIRSATLARI

Öğrenciler, bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik, metal teknolojileri, tarım, gıda, kimya, yiyecek-içecek, tesisat, makine, motorlu araçlar ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda kısa ve uzun dönemli stajlara katıldı. Bu programlar, öğrencilerin meslekî yetkinliklerini artırmanın yanı sıra uluslararası iş kültürünü tanımalarını, farklı disiplinleri gözlemlemelerini ve kariyer fırsatları yaratmalarını sağladı.

Öğretmenler ise işbaşı gözlem faaliyetleriyle Avrupa’daki meslekî eğitim uygulamalarını yerinde inceledi. Ayrıca ev sahibi kurumlarda eğitim vererek Türkiye’deki başarılı uygulamaları Avrupa’ya tanıttı, kendi gelişimlerine de katkı sağladı.

YAHŞİ: “MESLEKÎ EĞİTİMİ AVRUPA İLE ENTEGRE EDİYORUZ”

İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, projelerin önemine vurgu yaparak, Erasmus+ ile öğrencilerimiz meslekî becerilerinin yanı sıra özgüven, kültürel farkındalık ve küresel vizyon kazandığını söyledi. "Ülkemizi Avrupa’da başarıyla temsil eden gençlerimiz, uluslararası iş gücü piyasasında fark oluşturuyor" diyen Dr. Yahşi, "Öğretmenlerimiz de sistemimizin güçlü yönlerini dünyaya tanıttı. Meslekî eğitimi, bireyleri çağın gerekliliklerine hazırlayan bir süreç olarak görüyoruz. Hedefimiz, İzmir’deki meslek liselerini yenilikçi ve rekabetçi eğitim merkezlerine dönüştürmek. Daha fazla öğrenci ve öğretmeni Avrupa’ya göndererek bu deneyimi yaygınlaştıracağız" diye konuştu.