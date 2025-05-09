İzmir Büyükşehir Belediyesi, turizm işletmelerinin afet güvenliğini artırmak için İZTO iş birliğiyle “Turizm İşletmelerinde Afet Güvenliği” toplantısı düzenledi. Toplantıda, afetlere karşı dirençli bir kent için alınacak önlemler ele alındı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki turizm işletmelerinin afet güvenliğini sağlamak ve acil durum eylem planı oluşturmak amacıyla İzmir Ticaret Odası (İZTO) ile iş birliği yaptı.

İZTO Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen “Turizm İşletmelerinde Afet Güvenliği” toplantısına, Büyükşehir yetkilileri ve sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda, turizm sektörünün afetlere karşı dirençli hale getirilmesi için denetim ve eğitim faaliyetleri masaya yatırıldı.

İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, “İzmir, önemli bir turizm kenti. Bu toplantılarla, günü kurtarmak değil, Türkiye’ye örnek olacak uzun soluklu çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. İlgili idari birimlerden de destek bekliyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm ve Fuarcılık Komisyonu Başkanı Seyhan Müşerref Kuralı, kentte 2 bin konaklama tesisi bulunduğunu hatırlatarak, “Bolu Kartalkaya’daki otel yangını hepimizi derinden etkiledi. Bu olay sonrası, İzmir’de benzer durumların yaşanmaması için denetimleri değerlendirdik. İZTO ile iş birliği yaparak afetlere dirençli bir kent oluşturmayı amaçlıyoruz. Güvenli tesisler, can güvenliği ve kentimizin itibarının teminatıdır” diye konuştu.

Toplantıda, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan Mehmet Ekim ve Özgür Adal Kervankıran sunum yaptı. Turizm işletmelerinin afetlere karşı korunması, İtfaiye Uygunluk Raporu süreçleri, yangın güvenliği önlemleri ve acil durum eğitimleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Toplantı, sektör temsilcilerinin katılımıyla interaktif bir şekilde gerçekleşti.