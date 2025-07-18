İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak ve Bayraklı’da 2 ay boyunca 7-13 yaş arasındaki çocuklara hizmet verecek portatif havuzları hizmete açtı. Pazaryeri ve Cengizhan mahallelerinde kurulan havuzlara gelen minikler hem yüzme öğreniyor hem eğleniyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sporu kentte yaygın hale getirmek, deniz ile havuza ulaşamayan çocukları suyla buluşturmak amacıyla portatif havuzları hayata geçirdi. Konak Pazaryeri Mahallesi ve Bayraklı Cengizhan Mahallesi’nde kurulan ve 2 ay boyunca 7-13 yaş arası çocuklara hizmet verecek portatif havuzlara ilgi yoğun oldu. Yaz tatilini eğlenerek ve yüzme öğrenerek geçirecek minikler uygulamadan mutlu olduklarını dile getirdi. Veliler de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin portatif havuz hizmetinden duydukları memnuniyeti aktardı.

SPOR KENTİ İZMİR VİZYONU

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde spor eğitmeni ve portatif havuzlar yüzme koordinatörü olarak görev yapan Sami Yetkil, “İzmir’de iki mahallede Bayraklı ve Konak’ta portatif havuzlar kurduk. Amacımız İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın spor kenti İzmir vizyonuyla çalışmalarımıza devam etmek. Portatif havuzlar da bunun bir parçası. Ekonomik olarak dezavantajlı mahallelerdeki çocuklarımıza ulaşarak onlara yüzme eğitimi veriyoruz. Onların eğlenmesini ve serinlemesini sağlıyoruz” dedi.

BİR HAVUZDA 3 BİN ÇOCUĞA YÜZME EĞİTİMİ

Ayda bin 500 çocuğa yüzme eğitimi vermeyi hedeflediklerini belirten Sami Yetkil, “Havuzlarımız 2 ay açık kalacak. Toplamda bir bölgede 3 bin çocuğumuza yüzme eğitimi vereceğiz. Önümüzdeki sene daha fazla sayıda mahallemize portatif havuz kuracağız” diye konuştu.

7-13 YAŞ ARASI ÇOCUKLARA YÜZME EĞİTİMİ VERİLİYOR

Portatif havuzlarda iki ay boyunca 7 ile 13 yaş arasındaki çocuklara yüzme eğitimi verilecek. Projeyle çocukların eğlenceli vakit geçirmesi, özgüven ve yaşama sevinçlerinin artması, aynı zamanda bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkıda bulunulması hedefleniyor.