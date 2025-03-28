İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde geleneksel bayramlaşma törenini 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü'ndeki bayramlaşmaya İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi’nin yanı sıra Teftiş Kurulu Başkanı, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları, İl Şube Müdürleri ve İzmir eğitim ailesi personeli katıldı.

Tören Ramazan ayı boyunca öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından gerçekleştirilen etkinlikleri içeren özel bir video gösterimiyle başladı.

Videoda, Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen çeşitli iyilik hareketleri, dayanışma etkinlikleri ve eğitim camiasının birlik ve beraberlik içinde paylaştığı anlam dolu anlara yer verildi.

Video gösterimi sonrasında İl Millî Eğitim personeli, duygu ve düşüncelerini paylaşarak bayramın birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren bir vesile olduğunu vurguladılar.

İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren önemli zamanlar olduğuna dikkat çekti.

Bayramlaşma programı İzmir İl MillîEğitim Müdürlüğünün güçlü değerler üzerine kurulu eğitim anlayışını bir kez daha gözler önüne sererken, birlik ve dayanışmanın önemini de hatırlattı.