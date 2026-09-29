10. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali, 'Edebiyat İyileştirir' temasıyla dört gün boyunca söyleşi, belgesel, tiyatro ve farklı sanat buluşmalarına ev sahipliği yaptı. Festival yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda sanatçı, yazar, şair ve akademisyeni İzmir'de buluşturdu.

İZMİR (İGFA)- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 'Edebiyat İyileştirir' temasıyla 24-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 10. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali, dört gün boyunca edebiyatı farklı sanat disiplinleriyle buluşturdu.

Şair Haydar Ergülen'in direktörlüğünü üstlendiği festivalin onur konukları Alberto Manguel ve Zülfü Livaneli oldu. 24 Eylül'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) başlayan festival, İzmir Sanat Kültür Merkezi, Bergama Kültür Merkezi ve kentin farklı noktalarındaki etkinliklerle devam etti. Açılış programında lise öğrencilerine yönelik şiir, öykü ve deneme yarışmasının ödülleri de sahiplerini buldu. Festival boyunca söyleşi, belgesel, tiyatro ve çeşitli buluşmalarla 'Edebiyat İyileştirir' teması farklı hikaye, düşünce ve deneyimler üzerinden ele alındı.

SÖYLEŞİLER, BELGESELLER VE TİYATRO OYUNU

Alberto Manguel ve Zülfü Livaneli'nin 'Edebiyat İyileştirir mi?', Manguel'in 'Antik Kütüphaneler', Prof. Dr. Ahmet İnam'ın 'İyiliğin Felsefesi', Tarık Tufan ve Fabienne Leloup'un 'Roman İyileştirir mi?', İlhan Sami Çomak'ın 'Şiirle İyileşmek', Ayşe Acar'ın 'Anadolu Aydınlanması ve İyilik' ve Ayşe Bilge Selçuk'un 'İyileşmek Üstüne' başlıklı buluşmaları yoğun ilgi gördü. Ferid Hüseyin ve Dalmira Tilepbergenova'nın 'Şiir ve Sinema' söyleşisinde ise edebiyat ile sinema arasındaki ilişki ele alındı. Festivalin öne çıkan etkinliklerinden biri, yönetmenliğini Nebil Özgentürk'ün üstlendiği ve Zülfü Livaneli'nin yaşamı ile sanat yolculuğunu anlatan 'Livaneli: Bir İnsanın ve Bir Ülkenin Hikayesi' belgeselinin gösterimi oldu. İzmir Sanat Kültür Merkezi Salonu'nda izleyiciyle buluşan belgesel, dış mekâna kurulan ekran sayesinde daha geniş bir kitleye ulaştı. Tolga Oskar'ın Nilgün Marmara'yı konu alan 'Nilgün' belgeseli ile Murat Çidamlı'nın 'Piraye' oyunu da festival programında ilgi gören çalışmalar arasında yer aldı.

YURT İÇİNDEN VE YURT DIŞINDAN ÇOK SAYIDA SANATÇI İZMİR'DE BULUŞTU

Festival, Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden çok sayıda sanatçı, şair, yazar, yönetmen ve akademisyeni İzmir'de buluşturdu. Türkiye'den Prof. Dr. Ahmet İnam, Monica Papi, Erkut Tokman, Tarık Tufan, Ayşe Acar, İlhan Sami Çomak, Nebil Özgentürk, Prof. Dr. A. Nilgün Canel, Hüseyin Peker, Namık Kuyumcu, Ayşe Bilge Selçuk, Çağla Ayhan, Eşref Yener, Altay Ömer Erdoğan, Murat Çidamlı, Mete Özel, Efruze Esra, Zeynep Çolakoğlu ve Tolga Oskar'ın yanı sıra çok sayıda isim İzmirlilerle buluştu. Festivalin uluslararası konukları arasında ise Kırgızistan'dan Dalmira Tilepbergenova, Çekya'dan Petr Hruška, Yvetta Ellerová ve Jana Orlová, Avusturya'dan Petra Nachtmanova, Azerbaycan'dan Ferid Hüseyin, Avustralya'dan Louis Armand, Fransa'dan Fabienne Leloup ve Sylvain Cavaillès yer aldı.