Bornova Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Satranç Turnuvası'nın ödül töreni, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda yapıldı.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi’nin satranç kurslarında eğitim alan 140 çocuğun katıldığı turnuvada 10 yaş ve altı ile 14 yaş ve altı olmak üzere iki kategoride yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

10 yaş ve altı kategorisinde Ömer Akif Çelik birinci, Erdem Altun ikinci, Alp Karabalkan ise üçüncü oldu. 14 yaş ve altı kategorisinde ise Ersen Can birincilik, Mustafa Kemal Özgür ikincilik, Kerim Aras Aslanhan üçüncülük kupasını kazandı. Kız sporcuların teşviki amacıyla ayrıca Elif Asya Çetindere, Kumsal Elif Atıcı ve Esra Aydın (10 yaş altı); Özge Aydın, Miraç Şengönül ve Elif Hilal Tufan (14 yaş altı) kupa ve madalya ile ödüllendirildi.

Kazananlara kupa, madalya ve toplam 18 bin TL değerinde hediye çekleri verildi. Ödülleri Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Arıkan takdim etti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Satranç, sadece bireysel başarı değil, aynı zamanda sabır, strateji ve özgüven demektir. Çocuklarımızın bu alanlarda gösterdiği başarı, Bornova’nın aydınlık geleceğine olan inancımızı pekiştiriyor. Tüm çocuklarımızı yürekten kutluyorum" dedi.

Ödül töreninde konuşan Satranç Federasyonu İzmir Temsilcisi Abuzer Altuntaş, Bornova’nın satranca gösterdiği ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, ilçenin İzmir genelinde en yüksek katılıma sahip olduğunu ve bu başarının daha da artacağına inandığını söyledi.