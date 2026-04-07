İzmir Bornova Belediyesi, vatandaşların özel sağlık kuruluşlarından yüzde 10 ile yüzde 50 arasında indirimli yararlanmasını sağlayacak Sağlık Destek Kartı uygulamasını başlattı.

İZMİR (İGFA) - Dramalılar Köşkü'nde imzalanan protokolle hayata geçen proje, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sağlık hizmetlerinin devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanması gerektiğini vurgulayarak tüm Bornovalıların yararlanabileceği uygulamanın toplumcu belediyeciliğin önemli bir adımı olduğunu vurguladı.

Bornova Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda sağlık alanında önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Vatandaşların özel sağlık kuruluşlarından indirimli şekilde yararlanmasını sağlayacak 'Sağlık Destek Kartı' uygulamasına ilişkin protokol, Dramalılar Köşkü'nde düzenlenen törenle imzalandı.

Proje ile Bornovalıların sağlık hizmetlerine daha kolay ve ekonomik şekilde ulaşması hedefleniyor.

'SAĞLIK HİZMETİNE ERİŞİM, GELİŞMİŞLİĞİN EN ÖNEMLİ GÖSTERGESİ'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, törende yaptığı konuşmada sağlık hizmetlerine erişimin önemine dikkat çekerek, '7 Nisan Dünya Sağlık Günü: Bugün de Dünya Sağlık günlerine uygun bir etkinlik beraber hayata geçiriyoruz. Gelişmiş dünya ülkelerinin ortak özelliklerinden bir tanesi sağlık harcamalarının yüksek olmamasıdır. Tıbbi destek alarak, doktorlardan ve hastanelerden hizmet alarak tedavi edilebilmek o ülkelerin gelişmişlik düzeyiyle doğrudan bağlantılıdır.' diye konuştu.

'BORNOVA ÖNCÜ OLDU, TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLDU'

Başkan Eşki, Bornova Belediyesi'nin geçmişte sağlık alanında öncü projelere imza attığını hatırlatarak, Evde Yaşlı Bakım Hizmeti'nin Türkiye'de ilk kez Bornova'da uygulandığını vurguladı: 'Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır'ın belediye başkanlığı döneminde Evde Yaşlı Bakım Hizmeti'ni Türkiye'de ilk yapan kurum Bornova Belediyesi'ydi. Daha sonra bu hizmet Sağlık Bakanlığı tarafından yaygınlaştırıldı. Bugün birçok kurumda uygulanıyor.'

Başkan Eşki projeyle ilgili olarak,'Vatandaşlarımızın özel kurumlardan sağlık hizmetlerine daha rahat ulaşabilmesi için geliştirdiğimiz bir proje. Sağlık Destek Kartı ile vatandaşlarımız daha ucuz ve daha kolay sağlık hizmeti alabilecek. Bu projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve destek veren kurumlara teşekkür ediyorum. Burada çok güzel bir imza atılıyor. Vahşi kapitalizme, ekonominin bizi soktuğu şartlara karşı bir imza atıyoruz. Dilerim bu uygulama tüm Türkiye'ye yayılır. Bir gün sağlık hizmetlerinin tamamen ücretsiz olduğu bir sistemi hep birlikte kurarız.' ifadelerini kullandı.

YÜZDE 10'DAN YÜZDE 50'YE VARAN İNDİRİM

Yeni uygulamayla birlikte Bornovalılar, anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında muayene, tetkik ve tedavi hizmetlerinden %10'dan başlayıp %50'ye varan indirimlerle yararlanabilecek.