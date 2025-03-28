İzmir Bornova Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki camileri detaylı bir şekilde temizleyerek bayram namazına hazır hale getirdi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Herkesin inancına saygıyla, temiz ve huzurlu bir bayram ortamı oluşturuyoruz” diyerek tüm Bornovalıların bayramını kutladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki ibadethaneleri temizleyerek vatandaşların bayram namazını hijyenik bir ortamda kılmasını sağladı.

Bayram namazına hazır

Yıl boyunca camilerle birlikte cemevi ve kiliselerin de düzenli olarak temizliğini yapan ekipler, bayram öncesinde 129 caminin içini detaylı bir şekilde temizleyip avlularını yıkadı. Camilerin halıları özel makinelerle temizlenirken, avlular ise yıkandı. Ayrıca cami bahçelerindeki yeşil alanların bakımı da yapılarak vatandaşların daha temiz bir ortamda ibadet edebilmesi sağlandı.

Her inanca eşit hizmet

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, belediyenin inançlara saygı temelinde yürüttüğü çalışmalara vurgu yaparak, “İlçemizde yaşayan herkesin ibadetini sağlıklı ve temiz bir ortamda yapabilmesi için yıl boyunca ibadethanelerin bakımını sürdürüyoruz. Camilerimizin yanı sıra cemevi ve kiliselerimize de aynı özenle yaklaşıyoruz. Bayramda huzurlu bir ibadet ortamı sağlamak bizim görevimiz” dedi.