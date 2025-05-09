İzmir Bornova Belediyesi’nin Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri’nde Anneler Günü, miniklerin anneleriyle birlikte dans edip oyunlar oynadığı etkinliklerle kutlandı.İZMİR (İGFA) - Evka- 3’te hizmet veren merkezde düzenlenen etkinlikte çocuklar annelerine el emeği hediyeler verdi. Başkan Ömer Eşki, “Anne sevgisi, hayatın en saf ve güçlü duygusudur” diyerek günün anlamına vurgu yaptı.

İzmir Bornova Belediyesi’nin 12 farklı merkezinde hizmet veren Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri Anneler Günü’nü coşku ve sevgiyle kutladı. Evka 3 Yağmur Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi’nde 3-6 yaş grubu çocuklar anneleriyle birlikte dans etti, oyunlar oynadı ve el emeğiyle çiçek taçlar yaptı. Etkinliğin en heyecanlı anıysa, gözleri kapalı annelerin çocuklarını tanımaya çalıştığı dakikalar oldu.

BAŞKAN EŞKİ: “ANNE SEVGİSİ, HAYATIN EN SAF VE GÜÇLÜ DUYGUSUDUR”

Anne sevgisinin hayatın en saf ve güçlü duygusu olduğunu söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Çocuklarımızın gelişiminde en büyük rolü üstlenen annelerimizin bu özel gününü kutlamak, onların yüzünü güldürmek bizim için çok kıymetli. Bornova’da sevgiyle büyüyen bir gelecek için çalışıyoruz” dedi.