İzmir’in tanzim satış mağazaları İZMAR, 8’inci şubesini Bornova Erzene Mahallesi’nde hizmete açtı. Açıldığı günden beri İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği mağazalar, vatandaşları güvenli ve uygun fiyatlı alışverişle buluşturmaya devam ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşı güvenli ve uygun fiyatlı alışverişle buluşturmak için kente kazandırdığı tanzim satış mağazaları İZMAR, 8’inci şubesini Bornova Erzene Mahallesi’nde hizmete açtı.

Açıldığı günden beri İzmirlinin yoğun ilgisini gören İZMAR mağazaları, kâr amacı gütmeden satış politikasını sürdürüyor. Marketlerde güvenilir temel tüketim ürünlerinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamen yerli besiden hazırlanan et ürünleri, İzmirli üreticilerden alınıp işlenerek üretilen süt ürünleri, su ve Halk Ekmek ürünleri de tek çatı altında satışa sunuluyor.

“YENİ İZMAR’LAR AÇILACAK”

Erzene Şubesi’nin açılışında konuşan İZMAR Marketler Şefi Uğur Selçuk, “Bornova Erzene Mahallesi’nde şubemizi açtık. 8’inci İZMAR mağazasına ulaşmış bulunmaktayız. Şubelerimizin daha hızlı çoğalması konusunda talepler hep geliyor. Buradan sonra Kemeraltı Balıkçılar şubesini açmayı planlıyoruz. Sonrasında Karşıyaka bölgesinde ve İzmir’in birçok yerinde yeni İZMAR’lar açılmaya devam edecek” dedi.

“FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK OLMADI”

İZMAR’ın nisan ayında açıldığı ilk günden beri Türkiye’nin yükselen enflasyon koşullarına rağmen, zam yapmadan yoluna devam ettiğini ifade eden Uğur Selçuk, “Fiyatlarda açtığımız günden beri hiç değişiklik olmadı diyebiliriz. Mümkün oldukça sonuna kadar bunu korumaya devam edeceğiz. Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın politikası da bu yönde. Amacımız, kar değil, vatandaşımıza en uygun ürünü güvenli ve ekonomik bir şekilde sunmak” ifadelerini kullandı.

8 MAĞAZAYLA HAFTANIN 6 GÜNÜ HİZMET VERİYOR

İZMAR mağazaları kent genelinde 8 noktada hizmet veriyor. Vatandaşlar, pazar günleri dışında haftanın 6 günü saat 09.00 – 20.00 arasında İZMAR’ın Bayraklı’daki Özkanlar, Bornova’daki Çamdibi, Doğanlar ve Erzene, Karabağlar’daki Bozyaka, Karşıyaka’daki Girne, Menemen’deki Ulukent ve Gaziemir şubelerinden güvenli alışveriş yapabiliyor.