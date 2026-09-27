Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 20'nci durağı İstanbul'da dokuz günlük kültür sanat maratonu başladı. Dünyaca ünlü Royal Philharmonic Orchestra, festival öncesi ve ilk akşamında iki ayrı konser verdi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Kültür Yolu Festivali, 25 ve 26 Eylül akşamlarında iki özel konsere ev sahipliği yaptı. Dünyanın saygın orkestralarından Royal Philharmonic Orchestra, festivalin başlamasından bir gün önce ve festivalin ilk akşamında İstanbullu müzikseverlerle buluştu.

Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilen konserler müzik direktörü ve şef Vasily Petrenko yönetiminde gerçekleşti. İlk konser akşamı genç keman virtüözü Liya Petrova'nın solistliğinde düzenlenirken, 'Petrova ile Romantizmin Derinlikleri' başlıklı gece dinleyicileri dönemin güçlü eserleriyle bir araya getirdi. İkinci konserin solistliğini ise dünyaca ünlü piyanist Elisabeth Leonskaja üstlendi. 'Leonskaja ile Anıtsal Klasikler' başlıklı konser festivale görkemli bir başlangıç yaptı.

Royal Philharmonic Orchestra Üzerine Sanat Sohbeti söyleşisi ise AKM Türk Telekom Lounge'da gerçekleşti. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müzik Direktörü İbrahim Yazıcı ile konser üzerine düzenlenen söyleşinin moderatörlüğünü AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı üstlendi. Konser öncesi eserin sanatsal yorumunun ele alındığı söyleşide, eserle ilgili bilinmeyenler de keşfedildi. Söyleşi katılımcıları, izleyecekleri konser hakkında eşsiz bilgiler edinerek etkinliğe bambaşka gözle katılma fırsatı yakaladı.

AÇIK HAVA SAHNESİNDE İKİ FARKLI MÜZİK DÜNYASI

AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenen konserlerde Aydilge ve Resul Dindar, farklı müzik anlayışlarını aynı festival programında bir araya getirdi. Aydilge, kendine özgü yorumunu taşıdığı şarkıları ve hareketli sahne performansıyla dinleyicilerle buluşurken Resul Dindar, Karadeniz müziğinin geleneksel ezgilerini çağdaş yorumuyla İstanbullulara taşıdı.

KUĞU GÖLÜ HİKAYESİ ÇAĞDAŞ SAHNE DİLİYLE YORUMLANDI

Festivalin sahne sanatları programında 'Swans', AKM Tiyatro Salonu'nda izleyici karşısına çıktı. Klasik 'Kuğu Gölü' hikayesini çağdaş bir sahne diliyle yeniden ele alan yapım, bale geleneğini hip hop, çağdaş dans, akrobatik hareketler ve teknolojiyle bir araya getirdi. Klasik eserin temel dramatik yapısını koruyan 'Swans', farklı dans disiplinlerini aynı koreografik anlatıda buluşturdu.

'DELİRİYUM' DİJİTAL ÇAĞDA BENLİK ALGISINI SORGULADI

İstanbul Devlet Opera ve Balesi MDTistanbul yapımı 'Deliriyum', Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda sahnelendi. Dijitalleşmenin ve sosyal medyanın insan bedeni ile kimliği üzerindeki etkilerini konu alan ve Canberk Yıldız'ın koreografisini üstlendiği modern dans eseri, bireyin algoritmalar, ekranlar ve kesintisiz bilgi akışı içinde geçirdiği dönüşümü sahneye taşıdı. İzleyiciler, modern dans gösterisiyle birlikte çağdaş yaşamın temel tartışmalarından birini beden, hareket ve dijital görüntüler üzerinden izleme fırsatı yakaladı.

İstanbul Kültür Yolu Festivali, 4 Ekim'e kadar konserlerden sergilere, sahne sanatlarından söyleşilere, atölyelerden çocuk etkinliklerine uzanan kapsamlı programıyla kentin farklı noktalarında devam edecek.