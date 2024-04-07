İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, İsrail ile ticaretin kesilmesi için Taksim’de eylem yapan ‘Filistin İçin Bin Genç’ aktivistleri ters kelepçeyle gözaltına alındı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürerken Türkiye'nin İSrail'le ticareti geçtiğimiz günlerde siyasiler tarafından ortaya konuldu. Bunun üzerine iktidara karşı İsrail tepkisi büyüdü.

Bu arada AK Parti’nin ‘İsrail ile ticaret’ sessizliği devam ederken, ‘Filistin İçin Bin Genç’ isimli grup, iktidarın İsrail ile ticareti kesmesi için eylem başlattı.

Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde bir araya gelrek ellerindeki afişlerle yürüyüp slogan atan aktivistler polis şiddetiyle karşı karşıya kaldı.

Polisin, çok sayıda kişiyi ters kelepçe takarak gözaltına aldığı görüldü.

O anlara ilişkin görüntülerde polisin, bazı eylemcilere tokat attığı görüldü. Polis ayrıca görüntü çeken eylemcilerin telefonlarına da el koydu.

CHP BAŞKANI ÖZELDEN TEPKİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından müdahaleye tepki göstererek, gençlere destek verdi:

“İstanbul’daki bu görüntüleri büyük üzüntüyle takip ettim. ‘İsrail ile Ticarete Dur De’ sloganıyla İstiklal Caddesi’ne çıkan gençlere yönelik bu muamele; ifade özgürlüğüne, toplanma özgürlüğüne ve anayasaya açıkça aykırıdır. Gözaltındaki gençler derhal serbest bırakılmalıdır. Süreci yakından takip ediyoruz.”