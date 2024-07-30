İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Irak devrik lideri Saddam Hüseyin’e benzetmesi ve bu benzetme üzerinden tehdit etmesi Türkiye ve dünya kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı. İsrailli bakanın bu hadsiz çıkışına Türkiye'den çok sert tepki geldi.BURSA (İGFA) - İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Saddam'a benzeterek ölümle tehdit etmesi büyük bir tepkiye yol açtı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin'de devam ettiği katliam serisine rağmen büyük bir pişkinlikle dünyanın geri kalanını da tehdit etmesi, siyonist İsrail rejiminin İslam coğrafyası için ne kadar büyük bir tehdit olduğunu tekrar gözler önüne serdi.

İsrail'in bu saldırgan tavrı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı doğrudan hedef almasının ne anlam ifade ettiğini Filistinli Aktivist - Yazar Muin Naim, Herkes Duysun için yorumladı.

“İSRAİL SUÇUNU KENDİ AĞZIYLA İTİRAF ETTİ”

İsrail Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Yisrael Katz’ın bu tavrı ile bir nevi kendini deşifre etmiş olduğunu ifade eden Muin Naim, “Yıllarca Irak’a, Kuveyt'i işgal ettiği için savaş açıldığı iddia edilmişti. Şimdi bu açıklama sonrası Saddam Hüseyin'in esas olarak İsrail'i tehdit ettiği için hedef haline gelmiş olduğunu gördük.” dedi.

“BATI VE ABD İSRAİL GÜDÜMÜNDE HAREKET EDİYOR”

İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit üzerinden büyük güçlere mesaj verdiğini kaydeden Muin Naim, “Yisrael Katz esas olarak bu tehdidi yaparken başta ABD ve Batı'ya mesaj vererek Türkiye'yi tehdit ediyor. Bu sergilenen tavır bize Batı demokrasilerinin özgürlük ve insan haklarından yana değil de sadece İsrail devletinin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini bir kez daha göstermiş oluyor.” ifadelerini kullandı.

“İSRAİL, TÜRKİYE'YE KARŞI HAREKET ETMEYE YELTENEMEZ”

Bu tehditlerin İslam dünyası için bir uyarı mahiyeti taşıması gerektiğini ifade eden Muin Naim, “İslam dünyası bugün bu kadar açık tehditlere rağmen uyanmıyorsa artık bir sonraki aşama Allah korusun uyanmayan ülkelerin kendi ülkelerinde bir saldırı ya da işgalle karşılaşması olur. Yisrael Katz denen kişi Türkiye'yi tehdit ederken Türkiye gibi bir ülkeye sıradan bir ülke muamelesi yapıyor. Ancak ne işgalci İsrail devleti ne de arkasındaki Batılı güçler, Türkiye'ye karşı böyle bir hareket yapmaya yeltenemezler. Fakat bu tür tehditler İslam alemi için bir uyarı anlamı taşımalı. Bugün İsrail ile dostluk ilişkileri kuran bazı Müslüman ülkeler ve liderler için de bu tehdit bir uyarı anlamı taşımalı.” şeklinde konuştu.