Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş Salı günü 51’inci kez kapılarını ziyaretçilerine açan MODEF EXPO 2024 Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarını ziyaret etti.

BURSA (İGFA) - İnegöl’de 01 Ekim Salı günü başlayan mobilya şöleni sürüyor. Yarım asırlık tecrübesiyle Türkiye’nin Mobilya Başkenti İnegöl’ün dünyaya açılan kapısı olan MODEF EXPO, bu yıl 51’inci kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Cumartesi günü son bulacak fuar 28 bin m2 alanda 145 üretici firmanın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Fuar alanının yanı sıra İnegöl’de tüm mobilya üretim ve mağazalarında MODEF EXPO 2024’ün hareketliliği yaşanırken, İnegöl Mobilyası temsilcileri yeni sezona damga vuracak özgün tasarımlarıyla yeni sezon modellerini sergiliyor.

İNEGÖL PROTOKOLÜNDEN FUARA ZİYARET

Yurt dışı ağırlıklı olan ve onlarca farklı ülkeden 2 bin üzerinde ziyaretçi gelmesi hedeflenen fuar 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor. Fuarı 3’üncü gününde İnegöl protokolü de ziyaret ederek mobilyacılara hayırlı işler dileklerini iletti. Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile beraberlerindeki heyet, stantları tek tek dolaşıp fuara ilişkin istişareler yaptı. Kaymakam Arslan, Başkan Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Durmuş ile parti yöneticileri ve meclis üyelerinin bulunduğu heyete İTSO ve MODEF Başkanı Yavuz Uğurdağ ile İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan da eşlik etti. MODEF fuar alanında stantları tek tek dolaşarak firma yetkilileriyle görüşen protokol üyeleri, hayırlı işler dileklerini iletti.

HEDEF EN YÜKSEK VERİMİ ELDE EDEBİLMEK

Fuar ziyaretine ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Türkiye’nin Mobilya Başkenti İnegöl’ün dünyaya açılan kapısı olan MODEF EXPO’nun sektör için önemli bir vitrin olduğunu söyledi. İnegöl’ün açık Pazar alanlarında başlayan fuar serüveninin bugün modern fuar alanlarında yarım asırlık tecrübeyle sürdürüldüğünü ifade eden Taban, “Şehir olarak bu fuara hazırlandık. Görüyoruz ki mobilyacılarımız da yeni sezon trendlerini belirleyen özgün tasarımlarıyla çok iyi işler çıkarmışlar. Hedefimiz yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerimizi hem mobilya anlamında hem şehir olarak en iyi şekilde ağırlayıp bu fuardan en yüksek verimi elde edebilmek” dedi.