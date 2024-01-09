İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Camii’nde bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanan imam Galip Usta’yı hastanede ziyaret etti. İmamoğlu, “Caminin içinde bir saldırı olması hiç bize uygun şeyler değil. Haince bir saldırı. Kınıyorum” dedi.

İstanbul'da Fatih Camii'nde slogan atan Ömer Salgın'ı ikaz eden cami imamı Galip Usta ve o sırada camide bulunan Bilal Erdem, Ömer Salgın'ın bıçaklı saldırısına uğrayarak yaralanmıştı. Fatih Camii imamı ve Bilal Erdem hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, tedavisi devam eden camii imamı Galip Usta’yı ziyarete gitti. Geçmiş olsun dileklerini ileten İmamoğlu ziyaretin çıkışında açıklama yaptı. İmamoğlu şöyle konuştu:

"HAİNCE BİR SALDIRIYA UĞRADI UMARIM FATİH CAMİİ'NE GERİ DÖNER"

"Fatih Camii’nin kıymetli imamı saygıdeğer hocamızı ziyaret ettik. Allah korumuş diyelim çok haince bir saldırıya uğradı. Ama şükürler olsun bugün sağlığını iyi bir şekilde gördük. Kıymetli başhekimimizin de ifadeleriyle çok iyi durumda kendisi ama gerçekten haince bir saldırıya uğradı. Hem emniyet güçleri hem hukuki sürecin titizlikle yürütüldüğünü takip ediyorum.

Tabi Allah korudu inşallah bir daha böyle saldırıların yaşanması hiçbir zaman gündem olmaz ülkemizde. Hiç bize uygun şeyler değil, caminin içinde bir saldırının olması. Ne kültürümüze ne inancımıza asla uygun bir durum değildir. Memleketimizin her insanının bu konuda hassas olduğunu hepimiz biliriz. Tekrar saldırıyı kınıyorum. Hocamızın ve bir başka hemşerimizin sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Umut ediyorum en kısa zamanda sağlığına kavuşur ve o güzel sesiyle Fatih Camii’nde görevine geri döner, kendisine şifa diliyorum”