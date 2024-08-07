Eyüpsultan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlardan gelen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda, insan odaklı çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda uygun görülen ihtiyaç sahibi ailelere ev eşyası desteği veriliyor.

Evde temizlik hizmetinden berberlik hizmetine, hasta yatağından, evde fizik tedaviye kadar her yaştan ve her kesimden vatandaşın yanında olmaya devam eden Eyüpsultan Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere ev eşyası desteği veriyor.

Eyüpsultan’da ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki eşya gereksinimlerini gidermek ve vatandaşların daha iyi şartlarda yaşaması amacıyla ailelere sıfır ev eşyası yardımında bulunuluyor.

BUZDOLABINDAN ÇEKYATA TÜM EŞYALAR EVLERE TESLİM

Sosyal Ekonomik Destek (SED) birimi tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra uygun görülen vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda buzdolabı, çamaşır makinesi, set üstü ocak, elektrikli süpürge, tek – çift kişilik baza, çekyat ve gardırop gibi sıfır ev eşyaları evlerine kadar götürülerek ücretsiz olarak teslim ediliyor.

VATANDAŞLAR VERİLEN DESTEKTEN ÇOK MEMNUN

Sıfır ev eşyalarını teslim alan vatandaşlar ise Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen’e teşekkür ederek, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getiriyor:

“Allah başkanımızdan ve emeği geçen herkesten razı olsun. Bizlerin bu tarz eşyaları almaya maddi olarak gücümüz yetmiyor. Özellikle buzdolabı, çamaşır makinesi en çok ihtiyaç duyduğumuz, her evde olması gereken eşyalar. Bizlerin bu zor günlerinde yanında olan Eyüpsultan Belediyesine, başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.”