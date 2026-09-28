Cumhuriyet'in 100. yılında başlayan hikayesini sürdüren İDA Sergi, 14-29 Kasım'da Urla'da 'Işık' temasıyla yeni bir buluşmaya hazırlanıyor.

İZMİR (İGFA) - Bir zeytin ağacının gölgesinde başlayan hikaye, zaman içinde sanatçıları, sanatseverleri ve farklı üretim biçimlerini aynı duygu etrafında buluşturan bağımsız bir sanat alanına dönüştü. Cumhuriyet'in 100. yılında gerçekleştirilen ikinci edisyonunun ardından İDA Sergi, 2026'da bu kez 'Işık' temasıyla yeniden izleyici karşısına çıkıyor.

İDA Sergi 2026, 14-29 Kasım tarihleri arasında Pintura Urla Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilecek. Farklı disiplinlerden sanatçıların eserlerini bir araya getirecek sergide Bilgehan Uzuner, Pınar Baklan, Yeşim Sanatçı, Kayhan Öztürk, Sanem Tufan Avcı, Alime Şahin ve Didem Burak yer alacak.

Serginin onur konuğu ise sanatçı ve akademisyen Bilgehan Uzuner olacak. İDA Sergi'nin bu yılki yolculuğuna edebiyat da eşlik edecek. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Buket Uzuner, sergi kapsamında gerçekleştirilecek özel etkinliğin konuğu olarak sanatseverlerle buluşacak.

FARKLI DİSİPLİNLERDEN, ORTAK BİR KAVRAMIN ETRAFINDA

İDA Sergi'de resimden heykele, porselenden cama ve farklı malzeme ve ifade biçimlerine uzanan üretimler aynı kavramın etrafında buluşacak. Bilgehan Uzuner'in disiplinlerarası sanat yaklaşımı, Pınar Baklan'ın porselen üzerinden geliştirdiği dili, Kayhan Öztürk'ün ahşapla kurduğu ilişki, Sanem Tufan Avcı'nın doğa ve heykel eksenindeki üretimleri ve Yeşim Sanatçı'nın camla kurduğu bağ, Alime Şahin'in yazın türüyle ifadeleri ve Didem Burak'ın açılış anında canlı performans tuvaline aktaracağı çalışmalarıyla birlikte 'Işık' kavramının farklı yüzlerini ortaya çıkaracak. Burada amaç, sanatçıların aynı soruya aynı cevabı vermesi değil; aynı kelimenin yedi farklı dünyada nasıl başka anlamlara dönüşebildiğini göstermek. İDA Sergi 2026'nın teması olan 'Işık', tek bir tanıma sığmayan bir kavram olarak serginin çıkış noktasını oluşturuyor.

İDA Sergi'nin organizatörü ve bağımsız küratörü Armağan Portakal, serginin bugün geldiği noktayı '2023 yılında, Cumhuriyet'in 100. yılında açılan ikinci İDA Sergi'nin yarattığı duygu ve enerji uzun süre içimde kaldı. Aradan geçen zamanda gelen geri dönüşler, hatırlamalar ve paylaşılan hisler, İDA'nın sadece bir sergi değil, yaşayan bir alan olduğunu gösterdi. Eserlerin yanı sıra kollektife duyulan saygı, iş birliğinin inceliği ve her katılımcının tevazusu İDA'nın büyümesini sağladı. El sanatı kadar önemsediğim zarafet de serginin temelini oluşturmaya devam ediyor.' sözleriyle anlattı.