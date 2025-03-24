Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ), Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde içme suyu hatlarını yeniledi. Ekonomik ömrünü tamamlamış ve sık sık patlaklar nedeniyle su kesintilerine yol açan ve halk sağılığını tehdit eden asbest boruların yerine daha sağlıklı ve dayanıklı modern borular döşendi. Çalışmayla bölgeye kesintisiz, sağlıklı ve güvenli içme suyu sağlandı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ), Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi'nde yaşanan boru patlaklarına çözüm bulmak ve asbest içme suyu borularını yenilemek amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Proje kapsamında bölgedeki eski borular modern ve dayanıklı malzemelerle yenilendi. Kısa bir süre önce başlanan çalışmalarda 700 metrelik içme suyu hattı imalatı tamamlandı. Öte yandan projede bir süre önce açılan ve devreye alınması planlanan içme suyu sondajıyla, içme suyu deposu arasında yer alacak iletim hattı yenileme çalışmaları da tamamlandı. Projeyle, boru patlaklarından kaynaklanan su kesintileri sona erecek, eski ve sağlıksız boruların yerini modern ve sağlıklı altyapı alacak.

ASBEST BORULAR YERİNİ MODERN HATLARA BIRAKIYOR

DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, halk sağlığının ilk öncelikleri olduğunu belirterek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Beşli, “Kaklık Sapaca'da vatandaşlarımızın da arazisinden geçen asbestli boruları 700 metrelik yeni ve sağlıklı içme suyu hattı ile yeniliyoruz. Ayrıca mevcut hatlara bağlantılarını yapıyoruz. Asbestli boruların değişimini sağlıyoruz. Birçok yerde olduğu gibi halkımıza sağlıklı içme suyu temin etme noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.