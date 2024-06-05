Nilüfer Belediyesi’nin çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlediği ‘11. Geleneksel Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması’ sona erdi. Öğrenciler, bu yıl toplam 7 bin 925 litre atık yağ toplayarak çevrenin korunmasına önemli katkıda bulundu.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin çevreyi korumak ve öğrencileri bu konuda bilinçlendirmek için düzenlediği ‘11. Geleneksel Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması’ bu yıl da amacına ulaştı. 2023-2024 eğitim öğretim dönemi boyunca devam eden kampanya eğitim döneminin tamamlanmasıyla sona erdi.

Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kolza Biodizel Yakıt Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. iş birliğindeki yarışma bu yıl, ‘En çok yağı sen topla, hem okulun kazansın hem Dünya’ sloganıyla gerçekleşti. Yoğun ilgi gören yarışmanın ödül töreni 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde yapıldı.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi Barış Meclis Salonu’ndaki ödül törenine Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Zerrin Güleş ve Serpil Altun, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi ve Nilbel Başkanı İbrahim Mart, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü’ne vekaleten Şube Müdürü Sadrettin Çelik ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Aydın Narin, Kolza Biodizel Yetkilisi Haydar Eroğlu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törenin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş, yıl boyu çevrelerindeki atıkları toplayarak, doğayı koruyan gençlerin örnek davranışlarını ödüllendirmek için bir araya geldiklerini söyledi. Gençlerin, bu yıl da örnek bir çevre hassasiyeti gösterdiklerini belirten Güleş, 7 bin 925 litre atık yağ topladıklarını açıkladı. Bir litre atık yağın, bir milyon litre suyu kirlettiğini hatırlatan Güleş, “Gençlerimiz bu sayede milyarlarca litre suyun kirlenmesini önledi ve doğanın bir nebze de olsun nefes almasını sağladı. Toplanan bu atık yağlar da sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan biodizel yakıtlara dönüştürülerek, ekonomiye yeniden kazandırıldı. Ancak gençlerimiz sadece doğayı korumakla kalmadı, gösterdikleri bu hassasiyetle başta ailelerine ve çevrelerine de örnek oldular” dedi.

Çevreye duyarlı olan ve örnek davranış sergileyen gençleri tebrik eden Güleş, bu konudaki hassasiyetleri nedeniyle geleceğe dair umutların arttırdığını dile getirdi. İklim değişikliğinin en büyük küresel sorunlardan birisi olduğunu ve Türkiye’nin de bundan en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldığını belirten Güleş, “Kuraklık, seller, aşırı hava olayları gibi felaketlerin sıklığı ve şiddeti her geçen gün artıyor. Bunların bazılarını da maalesef çok yakından yaşıyoruz. Sadece çevremizi değil, aynı zamanda sağlığımızı, ekonomimizi ve geleceğimizi tehdit eden bu krize karşı önlem almak hepimizin ortak sorumluluğudur. Nilüfer Belediyesi olarak bizler de yeşil ve yaşanabilir bir kent hedefiyle çıktığımız bu yolda, çevremizi korumak ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Parklar, yeşil alanlar, bisiklet yolları, geri dönüşüm tesisleri ve yeşil bina uygulamaları gibi birçok proje ile Nilüfer'i doğa dostu bir kent haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızda çevre bilinci oluşturmak için çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sadrettin Çelik de bu önemli çalışmalarla öğrencilerin, büyüklere örnek olduklarını belirterek, “Çocuklarımızın bu bilinci kazanmış olması, hepimize gelecek adına umut veriyor. Yürekleri büyük çocuklarımız, yaptığınız bu etkinliği ailenizle, akrabalarınızla ve arkadaşlarınızla paylaşın. Bu etkinliği bir tohum olarak düşünün; filizlensin, yeşersin, yayılsın ve büyüsün. Diğer arkadaşlarınız ve okullar da bu çalışmaya ne kadar çok katkı sağlarsa, amacımıza o kadar yaklaşmış olacağız. Çevremizi temiz tuttukça temiz kalacağız, çevremiz kirlendikçe biz de kirlenmiş olacağız” dedi.

Kolza Biodizel Yetkilisi Haydar Eroğlu de geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturulması gerektiğini belirterek, kirliliği kaynağında önlemenin önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Yarışmada bu yılın birincisi, 615 litre bitkisel atık yağ toplayan Özel 3 Mart Azizoğlu İlkokulu ve Ortaokulu oldu. Onları 580 litrelik bitkisel atık yağ ile Bursa Özel Final Okulları takip etti. Üçüncülük ise 410 litre atık yağ toplayan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne gitti.

Abdurrahman Var İlkokulu 340 litre, Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 270 litre ve Koç Ortaokulu da 250 litre atık yağ toplayarak yarışmadan dereceye giren diğer okullar oldular. Yarışmada dereceye giren okullar, toplam 2 bin 465 litre bitkisel atık yağ toplayarak, çevrenin korunmasına katkı sağladılar. Dereceye giren okullara ödüllerini protokol üyeleri vererek, önümüzdeki dönemde de bu yarışmaya katılmaları çağrısında bulundu.

Çevre bilincinin aşılandığı yarışmada 10 yılda toplam 86 bin 675 atık yağ toplayan öğrenciler, 2023-2024 eğitim döneminde bu miktarı 94 bin 600 litreye taşıdı.