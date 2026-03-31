Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ambulans uçakla, Ordu'dan alınan akciğer grefti Ankara'daki organ nakli bekleyen bir hastaya ulaştırıldı.
ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen başarılı bir organ nakli operasyonuna ilişkin bilgi paylaştı.
Ambulans uçakla, Ordu'dan alınan akciğer grefti, Ankara'da nakil bekleyen bir vatandaşa zamanında ulaştırıldı.
Söz konusu kritik operasyon, hayat kurtarmak için yapılan eşsiz bir örnek oldu.
