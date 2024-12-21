Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, 6 Şubat sabahında yaşadığımız yüzyılın felaketinde yıkılmış bir Hatay’ın sadece konut yaparak ayağa kaldırılamayacağına vurgu yaptı. Şimdiye kadar 1500 kilometrelik yol yapıldığını, altyapıdaki sorunların çoğunun giderildiğini ve kentin büyük oranda yaşanabilir hale geldiğini ifade etti.HATAY (İGFA) - Hatay Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay’da tersine göçün başlaması, milli gelirin artırılması ve modern altyapısı ve üstyapısı ile eskisinden daha güzel bir şehir oluşturulması için bir çalışma başlattı. Bu kapsamda, Hatay’ın geleceğine yönelik projeler için turizm ve iş dünyası ile toplantılar yaparak öneriler istedi.

Fikir, Hataylı iş insanı ve duayen turizmci Ömer Niziplioğlu’ndan geldi. Niziplioğlu, şu ifadeleri kullandı: “Dünyanın deniz turizm havzası Akdeniz’dir. Akdeniz’den Fas, Tunus, Mısır gibi ülkelerle birlikte İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi ülkeler maksimum kazanç sağlarken, biz sadece Antalya’dan kazanç sağlıyoruz. Medeniyetler şehri ve denize sahili olan Hatay’ın turizmi neredeyse yok sayılabilecek düzeyde.

Oysa, Arsuz ve Samandağı arasındaki atıl durumda bulunan 35-40 kilometrelik sahil şeridini turizme açabilirsek, burada onlarca otel, kafe, restoran, bar, halkın denize girebileceği plajlar, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor tesisleri planlanabilir. Topografik olarak dağlık bir bölge olduğu için, aynı zamanda İtalya’nın Portofino ve Amalfi kıyıları gibi planlanırsa, dünyanın en güzel deniz turizmi bölgelerinden biri olabilir.

Doğaya saygılı, az yoğunlukta bir yapılaşmanın önemini vurgulamak istiyorum. Bu proje hayata geçtiği takdirde, tersine göçün başlayacağını ve Antalya ile Bodrum’dan dahi daha neşeli ve eğlenceli bir şehir olabileceğini düşünüyorum.”

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, turizm projesinden çok etkilendi ve projeyi hayata geçirmek için kolları sıvadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na giderek Ömer Niziplioğlu ile birlikte projeyi Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’a anlattı. Bakan Yardımcısı Alpaslan, projenin çok doğru ve yerinde bir girişim olduğunu, bölge ve ülke ekonomisine büyük fayda sağlayacağını ve yıkılmış Hatay’ın kaderini değiştirebileceğini ifade etti. Bakanlık olarak gereken hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını belirterek, planlamaların bir an önce başlaması talimatını verdi.