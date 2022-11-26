Türkiye Yasta; 24 Saat içinde 7 Şehit...

Türkiye son zamanlarda töerörle ilgili operasyonlar yaperken, şehid haberleri de ardı ardına geliyor. Pençe Kilit harekatında 24 saat içinde 7 şehit haberiyle sarsıldık.

Önce Irak’ın Kuzey’inde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonrası Piyade Teğmen Öztürkmen, Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız şehit düştü.

Ardondan Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu 3 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını duyurdu. Yine aynı bölgede yıldırım düşmesi sonucu Uzman Çavuş Mustafa Işık da şehit düştü. Operasyonlarda 22 terörist de etkisiz hale getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya programına katılan Milli Savunma Bakanı Akar, şehit haberinin ardından Ankara'ya dönerek, harekat merkezinde TSK komuta kademesi ile toplantı yaptı.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki operasyonu devam ediyor.

İşte şehitlerimiz ve memleketleri:

Şehit Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen(Gaziantep)

Şehit Piyade Uzman Çavuş Eyyüp UĞURLU(Gaziantep)

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet DEMİR(Adıyaman)

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Hakan KÖROĞLU(Afyonkarahisar)

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa IŞIK'a(Konya)

Şehit Piyade Söz.Er İsmail ünal(Giresun)

Şehit Uzman Çavuş Mustafa yıldız(Samsun)

AydınSes Medya ailesi olarak Şehitlerimize Allah'tan Rahmet , Yakınlarına ve Tüm Türkiye'ye Başsağlığı Sabır diliyoruz. Mekanları Cennet olsun