Süper Lig'de mücadele eden Giresunspor için İstanbul Bayrampaşa'da düzenlenen destek ve üyelik toplantısına katılım yoğundu. Giresunspor Başkanı Nahid R. Yamak. katılımcılara teşekkür ederek destek istedi. 21 Mart 2023 Salı günü Bayrampaşa Wish More Hotel'de gerçekleşti.

Toplantıya Giresunspor Başkan Nahid R. Yamak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve İstanbul Giresun Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tülay Tahmaz ve Yönetik Kurulu üyeleriyle Giresun Gönüllüleri, Giresun Federasyonu Başkanı Muhterem Memiş de yer aldı. Toplantıda aydınSes Medya Yayın Yönetmeni Gazeteci Ylazar Murat Aydın'da hazır bulundu. Bağcılar eski Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı'da toplantıya katılanlar arasındaydı. Çağrıcı, toplantıda Giresunspor'a 250 bin TL yardım yapacağı beyanında bulundu.

Birbirbirinden değerli katılımcılarla gerçekleşen, gecenin sunumunu ise ekranlardan tanıdığımız Spor Proğramı yorumcusu Giresunlu Gazeteci Sunucu Haldun Domaç yaptı. Gecede konuşan Nahid R. Yamak, Giresunspor Destek ve Üyelik Toplantısında bir araya gelen İstanbul'daki hemşerilerine teşekkür ederek şunları kaydetti;

“Giresunspor benim için her zaman hayatımda vazgeçmeyeceğim konulardan bir tanesi oldu. Uzun yıllar Giresunspor’da yöneticilik yaptım ama artık başkan olmamın zamanı gelmişti. Giresunspor Kulübü başkanlığına seçime iki gün kala karar verdim. Kulübüm için, şehrim için elimden gelen her şeyi yapacaktım. Borcun ne olduğu da önemli değildi. Ne olursa olsun bu işi yapabilecek kişi olarak kendimi gördüğüm için başkanlığa geldim. Benim dürüstlüğümü, çalışkanlığımı hepiniz biliyorsunuz. Ben zaten tribünden geldim, yönetici olduğum dönemlerde de buradaki arkadaşlarımla yıllarca beraber maçlara gittik, iyi veya kötü günlerimiz oldu ama Giresunspor için hiçbir zaman savaşmayı bırakmadık. Kulübün şu an mevcut mali tablosuna bakıldığında FIFA’dan gelen 30 Milyon TL’lik dosyalarla ve faizler eklendiğinde 300 Milyon TL’lik bir borç görünüyor. Hayatımda her zaman şikayet eden bir adam değil çalışıp bir yolunu bulmayı hedefleyen bir adam oldum. Bundan sonra hep birlikte bunu yapacağız. Şu anki borcumuz bundan 15 Milyon TL daha aşağıda. Bu ödemeleri kendi imkanlarımızla gerçekleştirdik. Bu yılın sonuna gelebilmemiz için takıma 92 Milyon TL daha ödeme yapmamız gerekiyor. Bugün bu kampanyanın Giresunspor’un geleceği için startını veriyoruz. Hem buradaki misafirlerimizden hem de bizleri dışarıda destekleyen Giresunspor severleri kulübümüze destek olmaya davet ediyoruz.”

Giresunspor'umuza kaynak yaratmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Çotanak Spor Kompleksi’nde yer alan yeni reklam alanlarıyla ilgili bir sunumun gerçekleştirildiği gecede, toplantıya katılan STK temsilcilerimiz ve camiamızın İstanbul'daki destekçileri kulübümüze katkı sağladılar.

Gecede söz alan ve desteklerini taahhüt eden katılımcılar, Giresunspor’umuzun Süper Lig’de kalıcı olması için İstanbul'da yaşayan Giresunlular olarak üzerlerine düşen her görevi memnuniyetle yerine getireceklerini ve kulübümüzün her zaman yanında ve destekçisi olduklarını belirttiler

Toplantıda "Giresunspor'un Geleceği İçin Hedef 2828 Üye" kampanyası ilgili de bilgiler veren Başkan Nahid R. Yamak, Giresunsporluların kulübümüze yeni üye olarak katılarak karar mekanizmalarında söz sahibi olması ve maddi kaynak yaratılması konusunda desteklerini istedi. Yamak; "İstanbul'da gerçekleştiirdiğimiz Giresunspor Destek ve Üyelik Toplantısı’na katılarak kulübümüze destek olan, kalbi Giresunspor ile atan hepsi birbirinden değerli katılımcılara, Belediye Başkanlarımıza, İstanbul'da faaliyet gösteren Giresun STK'larının değerli başkan ve üyelerine, İstanbul'da yaşayan Çotanak arma sevdalısı taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz." diyerek sozlarini noktaladı.