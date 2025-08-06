Mersin Büyükşehir Belediyesi, çevreye verdiği önemi sosyal sorumluluk projeleriyle pekiştirmeye devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri ve Bisikletli Kadınlar Grubu, son günlerde sosyal medyada başlattığı ‘Takipçi Sayım Kadar Çöp Topluyorum’ akımıyla dikkat çeken Aras Kayretli’nin çevre hareketine dâhil oldu. Genç fenomen Aras ile birlikte Mersin sahilinde temizlik yapan gönüllüler, farkındalık oluşturmak amacıyla kumsalda atık topladı.

Aras’ın çevre duyarlılığı, sahilde kolektif bir temizlik çalışmasına dönüştü. Sahilin belirli bir bölümünde gerçekleştirilen temizlik etkinliği, hem çevreye duyarlılık kazandırdı hem de toplumsal farkındalığı artırdı. Etkinlik sırasında çevreden geçen bazı yurttaşlar alkışlarla destek verirken, bazı yurttaşlar da temizlik çalışmalarına katıldı. 11 yaşındaki Aras’ın kararlılığı ve çevre sevgisi, yaşıtlarına ve diğer vatandaşlara da ilham kaynağı oldu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, “Çocuğumuz bizi hem gururlandırdı hem de sevindirdi. Temizliğin, zihin temizliğine kadar gitmesi gerekiyor. Çocuklarımızın büyüklerinin attığı çöpleri toplaması utanç verici bir tabloyu gözler önüne serdi” diyerek çevre bilincinin her yaş grubuna aşılanması gerektiğini vurguladı.