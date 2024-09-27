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Pazaryeri Geleneksel Panayırına başta Bilecik ve ilçeleri olmak üzere Bursa, Eskişehir, Adapazarı İstanbul, Antalya, Kütahya’dan vatandaş katıldı.

Bilecik’in Pazaryeri İlçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Geleneksel Pazaryeri Panayırına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, 50 yıl aradan sonra kurulmaya başlayan panayır ilçeye renk kattı. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Panayır alanında tuhafiye, mutfak eşyası, yöresel ürünler, kıyafet gibi ürünler satışa sunulurken çocuklar oyun alanları, gençlerde lunaparkta gönüllerince eğlendiler.