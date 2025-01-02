Mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelerde uygulanacak temerrüt faiz oranı ve alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 2025 yılı itibariyle güncellendi.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, ticari işletmeler arasında mal ve hizmet tedarikinde geçerli olacak temerrüt faiz oranını yüzde 53,25'e çıkardı.

Yapılan düzenlemeyle ilgili söz konusu tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeye göre, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranı, sözleşmede belirtilmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu durumlarda yıllık yüzde 53,25 olarak belirlendi.

Ayrıca, alacak tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı bin 475 TL olarak güncellendi.